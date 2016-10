Amazon gegen Hauptstraße Im Internet ist alles billiger? Von wegen.

Online oder im Laden? Wer auf der Hauptstraße shoppen geht, muss am Ende wohl oder übel Tüten tragen – dafür gibt’s im Netz keine Beratung vom Fachhändler. © Sebastian Schultz

Auf der einen Seite die Geschäfte an der Riesaer Hauptstraße. Auf der anderen Seite die großen Versandhändler, die ihre Produkte auf der Plattform Amazon feilbieten. Einige Dutzend Geschäfte im Stadtzentrum stehen gegen Tausende Anbieter im Internet. Bei der Auswahl kann Riesa nicht mithalten. Aber wie sieht es beim Preis aus? Die SZ hat bei acht Produkten aus verschiedenen Kategorien den Test gemacht – mit überraschendem Ergebnis.

Tatsächlich ist es eine Mär, dass im Internet alles billiger ist. Das trifft zwar bei einzelnen Produkten zu. Ein Chelsea-Schuh von Tamaris kostet im Schuhpunkt in der Elbgalerie etwa 20 Euro mehr als bei Amazon. Auch bei einer Sorte Hundefutter von Zoo-Quincy auf der Bahnhofstraße ist der Unterschied enorm.

Bei anderen Dingen gilt das Gegenteil. Beispiel Waschmaschine: Media Markt in der Elbgalerie hat ein Gerät von Bauknecht für 349 Euro im Angebot. Dasselbe Modell ist im Internet 50 Euro teurer – obwohl es dort ebenfalls als „preisreduziert“ beworben wird. Das Riesaer Angebot bleibt auch günstiger, wenn man den Lieferpreis (29 Euro bei Media Markt gegen freie Lieferung im Netz) berücksichtigt. Die 30er-Packung Pampers kostet bei Rossmann in der Elbgalerie nicht mal halb so viel wie bei Amazon. Noch krasser ist der Unterschied beim Herrnhuter Stern: Den bietet Spielwaren Strehle auf der Hauptstraße regulär für 13,99 Euro an. Bei Amazon kostet er fast das Dreifache. Direkt beim Hersteller gibt es ihn zwar für nur 13,50 Euro – da kommen aber noch 5,90 Euro für Verpackung und Versand dazu. (SZ/csf/ste/veb)

