Amateurfilmer zeigen ihre Werke Das zweitägige Wilsdruffer Filmfestival erlebt Ende April seine 33. Auflage – und hält wieder Überraschungen bereit.

Wilsdruff richtet Ende des Monats das Filmfestival für Amateure aus. © Andreas Weihs

Das Filmfestival Wilsdruff geht Ende April in eine neue Runde, seine 33. Seit 1985 treffen sich begeisterte Amateurfilmer und ihre Fans, um ihre neuen Streifen im Kurzfilmformat einem breiteren Publikum vorzustellen. „Für das Festival sind schon kleine Meisterwerke entstanden“, sagt Mitgründer Andreas Däßler, der die zweitägige Veranstaltung federführend mit Matthias Schlönvogt und dem Verein rock & more ehrenamtlich organisiert. Däßler, der selbst filmt, erinnert zum Beispiel an die auf Bundesebene preisgekrönte Verfilmung von Goethes „Zauberlehrling“.

Ein Höhepunkt der stets am Freitagabend stattfindenden Werkschau der vorangegangenen Festivals, ist der Kultfilm „Yellow Water“ des Wilsdruffer Studios CVJM, der nicht nur zum Schreien komische Filmsequenzen bietet, sondern auch das schon historische Wilsdruff zur Wendezeit zeigt. Am Sonnabendabend wird es dann wieder neu entstandene Filme geben, wahrscheinlich auch einen von CVJM.

Wie seit vielen Jahren üblich, weiß keiner, was gezeigt wird. „Wir sind selber gespannt“, sagt Däßler. „Bisher sind wir nicht enttäuscht worden.“ Die Kriterien sind klar: Alle Filme dürfen nicht länger als zwanzig Minuten sein und müssen angesichts des Publikums auch familientauglich sein. Anmeldeschluss ist im Grunde erst am Vorführabend selbst. Eine kurz vor Veranstaltungsbeginn gewählte Jury bewertet die Filme und vergibt an jeden Film einen Preis in einer von der Jury selbst festgelegten Kategorie. „Bei uns geht niemand leer aus“, sagt Andreas Däßler. Die Pokale sind übrigens seit Jahren Quietschtiere.

33. Filmfestival Wilsdruff, Gewerbehof Ruppert, Landbergweg 34, 01723 Wilsdruff; 28. April, 19.30 Uhr, Werkschau aus der Geschichte des Filmfestivals; 29. April. 20 Uhr, Präsentation der neuen Filme; der Eintritt ist frei.

Kontakt: andreas@daessler.de

zur Startseite