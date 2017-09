Amalie-Dietrich-Platz wird verschönert

Der zentrale Gorbitzer Platz am östlichen Ende der Höhenpromenade wird umgestaltet. Bereits in der vergangenen Woche starteten die Bauarbeiten auf dem Amalie-Dietrich-Platz im Bereich vor der 135. Grundschule. Mithilfe von Fördermitteln aus dem Programm Soziale Stadt werden ein barrierefreier Zugang sowie eine Zufahrt zur Vorfläche der Schule gebaut. Dafür verschwindet die Treppe am Amalie-Dietrich-Platz, für die eine neue Rampe errichtet wird.

Als Besonderheit ist neben dem barrierefreien Weg eine Murmelbahn aus Naturstein vorgesehen. Zudem werden eine Bank und drei Sitzwürfel am Ende der Murmelbahn aufgestellt. Die Findlinge sollen in den Pflanzflächen sowie im Bereich der Murmelbahn als Spielelemente und Sitzsteine wieder verwendet werden. Die Bäume und Sträucher bleiben alle erhalten. Auf dem Vorplatz werden neue Gehwegplatten verlegt, außerdem sind zusätzlich zwei Bänke, zwei Pflanzkübel und drei Papierkörbe vorgesehen. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte November. In dieser Zeit ist der Platz gesperrt. (SZ/noa)

