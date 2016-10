Am Zwinger wird weiter saniert Die Straße wird gesperrt. Die Stadt Pirna hat aber eine Ausweichmöglichkeit geschaffen.

Die Stadt Pirna setzt ab 17. Oktober die Sanierungsarbeiten an der Straße Am Zwinger fort. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich auf den Bereich zwischen der Dohnaischen Straße und der Badergasse. Um die Fahrbahn auf diesem Teilstück zu erneuern, muss die Trasse nach Auskunft der Stadtverwaltung bis Anfang November für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Arbeiten an der Strecke sowie an den Randbereichen sind notwendig, weil das Juni-Hochwasser 2013 die Fahrbahn stark angegriffen hat. Aufgrund der Flut bildeten sich Spannungsrisse in der Fahrbahndecke. Bei den anstehenden Arbeiten werden die Fachleute den beschädigten Asphalt abfräsen und anschließend einen neuen Belag auftragen. Zudem wechseln die Handwerker beschädigte Bordsteine am Fußweg aus. Auf den Stellplätzen neben der Straße werden die alten Rasengitterplatten entfernt, auch diese Flächen werden asphaltiert. Damit Kraftfahrer sowohl in die Altstadt hinein- als auch wieder hinausfahren können, wird die Lange Straße in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet. Daher müssen allerdings die Parkmöglichkeiten an der Langen Straße im Bauzeitraum entfallen. Die Badergasse ist bereits seit vergangener Woche wieder offen. (SZ/mö)

