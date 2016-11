Am Vorschloss tut sich was – hinter verschlossenen Türen Die Planungsleistungen für die millionenschwere Sanierung werden vergeben. Darüber darf die Stadt nicht allein entscheiden.

© Archivfoto: Kamprath

Lauenstein. Die Spannung steigt: Am 23. November soll das Ingenieurbüro ausgewählt werden, das die Planungsleistungen für die Sanierung des Vorschlosses in Lauenstein übernimmt. Aufgrund der hohen Investitionssumme mussten diese Leistungen europaweit ausgeschrieben werden. Daraufhin hatten sich sieben Büros gemeldet, allesamt aus Deutschland, informierte Bauamtsleiter Andreas Gabler jüngst den Stadtrat. Drei davon wurden ausgewählt und dürfen sich am 23. November vorstellen. Zuvor waren sie vor Ort und haben sich angeschaut, was auf sie zukommt.

Das Vorschloss war der einstige Wirtschaftshof des früheren herrschaftlichen Sitzes derer von Bünau. Die Bausubstanz der Gebäude ist schlecht und muss dringend saniert werden, um das historische Ensemble vorm Verfall und letztlich Abriss zu retten. Die Stadt Altenberg hatte Glück und rutschte im Frühjahr dieses Jahres in ein Bundesförderprogramm. Das Bundesbauministerium hat einen Geldtopf für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur und stellt daraus reichlich drei Millionen Euro für das Vorschloss in Lauenstein zur Verfügung. Die Stadt selbst muss noch zehn Prozent dazugeben.

So ist es überhaupt erst möglich, wenigstens mit der Sanierung beginnen zu können. Das Geld soll in den rechten Flügel, inklusive Tor, investiert werden. Geplant ist, dort Sport- und Freizeitanlagen sowie Wohnungen zu bauen. Das Projekt muss – und das ist ehrgeizig – bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Wie das alles einmal aussehen und realisiert werden kann, liegt jetzt maßgeblich an dem Planungsbüro, das nun den Zuschlag erhalten soll.

Das ist in dem Bauverfahren alles etwas anders und komplizierter als bei kleineren oder privat finanzierten Vorhaben. So musste sogar das Los vor den Augen eines Notars entscheiden, weil sich eigentlich vier Ingenieurbüros mit ihren Angeboten empfohlen hatten, wie Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) informierte. Nun sind drei von ihnen in der Auswahlrunde. Die Vorentscheidung darf aber weder das Ingenieurbüro, das die europaweite Ausschreibung vorbereitet hatte, noch das Bauamt oder der Verwaltungsausschuss des Stadtrates treffen. Dafür musste eigens ein Gremium gebildet werden, so forderte es der Fördermittelgeber. Darin sollen unabhängige und nicht mit der Umsetzung der Baumaßnahme beauftragte Mitarbeiter der Stadtverwaltung Altenberg sitzen.

Eigentlich war das Gremium vom Stadtrat schon berufen worden. Doch nach Rücksprache mit dem sächsischen Finanzministerium kam am Montag noch ein Stuhl dazu. Neben einer Mitarbeiterin aus dem Finanzministerium sollte – so war es empfohlen worden – noch das Denkmalamt einbezogen werden. Dem Wunsch kam der Stadtrat am Montag in seiner Sitzung nach. Aus den Reihen der Altenberger sind in dem Gremium vertreten die Fraktionen des Stadtrates und das Bürgermeisteramt. Namentlich sind das Bürgermeister Thomas Kirsten, Andreas Büttner (Freie Wähler), Kay Hardelt (CDU) und Sabine Schilka (Die Linke). Sie werden am 23. November einen Vergabevorschlag erarbeiten, der dann dem Stadtrat in der Dezember-Sitzung vorgetragen wird. Für das Auswahlverfahren – auch das ist so noch nicht da gewesen – sind etwa fünf Stunden anberaumt.

