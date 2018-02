Am Valentinstag zu Abba Die Görlitzer Kulturbrauerei bietet am 14. Februar die „Nacht am Broadway mit ABBA“.

© PR

Görlitz. Nein, sie sind es natürlich nicht selbst. Aber namhafte Solisten aus Hamburg, London, Wien und aus den bekannten Broadway’s Theatern in New York sowie eine Musical-Live-Band bieten am Valentinstag in der Görlitzer Kulturbrauerei die „Nacht am Broadway mit ABBA“ – und mit ihr nicht nur eine große Anzahl von Arien aus den beliebtesten Musicals, sondern auch einen Ausschnitt aus den größten Erfolgen der schwedischen Kult-Band. Das Repertoire ist vielseitig und aus den erfolgreichsten Musicals der Welt zusammengestellt.

Am Montag ab 14 Uhr verlosen wir auf unserem sz-veranstaltungskalender.com Freikarten.

Mi, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Kulturbrauerei Görlitz, Karten kosten ab 45 Euro

