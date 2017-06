Am Theaterplatz dauert es länger Der Einbau des historischen Pflasters nimmt mehr Zeit in Anspruch. Am Baderberg haben die Tiefbauarbeiten begonnen.

Bei der Neugestaltung des Theaterplatzes können die Arbeiter der ausführenden Firma Strabag Meißen den Zeitplan nicht ganz einhalten. Wie im jüngsten Bauausschuss erklärt wurde, verlängern sich die Bauarbeiten etwas. „Grund sind die anspruchsvollen Arbeiten zur Neuverlegung des historischen Pflasters, die eine sehr hohe Qualität und Sorgfalt erfordern“, erklärt dazu Stadtsprecherin Katharina Reso. Unterstützt werde die Strabag von der Firma Pflasterbau Mißbach aus Meißen.

Derzeit sehe es so aus, dass erst im Verlauf des kommenden Monats der Bereich an der Leipziger Straße für den Fahrverkehr wieder geöffnet werden kann. Nichtsdestotrotz haben parallel zu diesem Abschnitt jetzt bereits die Tiefbauarbeiten im Bereich zwischen Theater und Baderberg begonnen, so Reso. Unterdessen wird die Firma Aarsleff aus Dresden für rund 174 000 Euro den Kanal am Hauptsammler zwischen Theaterplatz und Elbkai sowie im Gerichtsweg sanieren. Hier beginnen die Arbeiten im September, am Hauptsammler erst im kommenden Jahr.

