Am Steuer eingeschlafen

Rasentraktor entwendet Puschwitz. Am frühen Freitagmorgen hebelten Unbekannte im Ortsteil Jeßnitz die Tür zu einem Geräteschuppen auf. Sie entwendeten daraus einen Rasentraktor der Marke „Wolf“, einen Mähbalken und einen Vertikutierer. Der Stehlschaden wurde mit etwa 3000 Euro angegeben. Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, beträgt rund 500 Euro.

Skoda aufgebrochen Bautzen. Kriminelle brachen in der Nacht zum Freitag in Bautzen einen Skoda Octavia auf. Offenbar wollten sie das in der Heydemannstraße abgestellte Auto stehlen, so die Polizei. Der Versuch, den Wagen durch Manipulation am Zündschloss zu starten, misslang. Der Schaden am elf Jahre alten Skoda wird mit 500 Euro beziffert.

Elektrowerkzeuge geklaut Radeberg. Unbekannte entwendeten aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in Radeberg diverse Elektrowerkzeuge und einen hochwertigen Staubsauger. Die Täter gelangten vermutlich mit einem Nachschlüssel in die ehemalige Außentoilette des Gebäudes in der Pulsnitzer Straße. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird mit 800 Euro beziffert, Sachschaden entstand nicht. Die Tat ereignete sich zwischen 15. und 18. Februar.

Navi entwendet Bautzen. Auf ein Wohnmobil hatten es Autoknacker in der Nacht zum Sonnabend in Bautzen in der Kleinen Baschützer Straße abgesehen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort demontierten sie das fest eingebaute Navigationsgerät aus der Mittelkonsole. Der Stehlschaden wurde mit geschätzten 700 Euro angegeben. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Müllcontainer abgebrannt Bautzen. Am Sonntag kurz nach Mitternacht brannte in der Bautzener Flinzstraße eine gelbe Tonne ab. Der Müllcontainer wurde offensichtlich angezündet, heißt es von der Polizei. Die Tonne brannte vollständig herunter. Eine benachbarte Hecke wurde von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Bautzen konnte das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

In Schlangenlinien unterwegs Lohsa. Mitten auf der Straße in Schlangenlinien fuhr am späten Freitagabend ein Fahrradfahrer im Ortsteil Mortka. Und wurde dabei von einer Polizeistreife beobachtet. Die Beamten kontrollierten ihn deshalb. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Somit wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen den 35-jährigen Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.