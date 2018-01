Am Sonntag ist Großelterntag in Görlitzer Museen Am Sonntag haben Omas und Opas mit Enkeln freien Eintritt. Zu sehen gibt es ganz Besonderes. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Das Schlesische Museum, das Senckenberg Museum für Naturkunde und das Kulturhistorische Museum in Görlitz laden am Sonntag zum Großeltern-Enkel-Tag ein. Zusammen mit ihren Enkelkindern (unter 16 Jahren) erhalten Großeltern freien Eintritt zum Besuch der Museen. Im Senckenberg Museum ist die gerade eröffnete Sonderausstellung „Tricture 3D – Deine Reise in die Urzeit“ zu sehen. Hier können Besucher witzige und fantasievolle Fotos mit Dinosauriern und vielen anderen Tieren schießen. Im Kaisertrutz wird die Fotoausstellung „Im Moment“ gezeigt. Im Barockhaus Neißstraße 30 können Besucher das große Puppenhaus und handgefertigte Puppen des Herrn Kurt-Franken sowie eine Puppenküche aus dem Jahr 1898 bestaunen. Im Schlesischen Museum heißt es „Achtung Zug!“. Hier kann man sich mit der 175-jährigen Geschichte der Eisenbahn in Schlesien befassen und das raumfüllende Modell der Görlitzer Bahnhofsanlage von 1917 besichtigen. Für Kinder ab drei Jahre startet um 10.30 Uhr im Schlesischen Museum das musikalische Mitmachtheater „Eine Party für den Berggeist“. Dabei sollen deutsche, polnische und tschechische Kinderlieder erklingen, um Rübezahl eine Geburtstagsüberraschung zu bereiten.

Öffnungszeiten am Sonntag:

Senckenberg Museum für Naturkunde, Am Museum 1 / Marienplatz, geöffnet 10 – 18 Uhr;

Schlesisches Museum zu Görlitz, Schönhof, Brüderstraße 8, geöffnet 10 – 16 Uhr;

Kulturhistorisches Museum Kaisertrutz, Platz des 17. Juni 1, und Barockhaus Neißstraße 30, geöffnet 10 – 16 Uhr

