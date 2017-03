Am Sonntag Endspiel ums Derby-Viertelfinale Gegen Spitzenreiter Bietigheim werden die Füchse vorgeführt. Nur ein Spieler mag dieses Spiel nie vergessen.

Aus Füchse-Sicht der Höhepunkt dieses Spieles: Vor dem Anpfiff wurde Stürmer Thomas Götz für sein 600. Spiel im Füchse-Trikot geehrt, das er am vergangenen Sonntag in Rosenheim absolviert hatte. Geschäftsführer und sein jahrelanger Trainer Dirk Rohrbach überreichte das Trikot. Zu Rekordspieler Jörg Pohling (615 Spiele) fehlt Götz nicht mehr viel. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse müssen das letzte Vorrundenspiel in Kaufbeuren in der regulären Spielzeit gewinnen, wollen sie die Bayern hinter sich auf den sechsten Tabellenplatz verweisen und damit das Traum-Viertelfinale gegen die Dresdner Eislöwen erreichen. Gelingt das nicht, geht es gegen die Kassel Huskies. Die Chance, dieses Traum-Viertelfinale schon am Freitagabend zu erreichen, gab es nicht wirklich, zumal auch Dresden nicht mitspielte und Kaufbeuren 1:3 unterlag. Zu dominant war der bereits feststehende Hauptrundensieger Bietigheim Steelers, der die Füchse beim 2:8 (0:3, 2:4, 0:1) regelrecht vorführte. Ein Klassenunterschied war sichtbar, und das, obwohl bei den Gästen eine ganze Reihe prominenter Spieler fehlte. Neben Marcus Sommerfeld, Max Lukes und Freddy Cabana waren auch Kapitän Adam Borzecki, Max Prommersberger und Silo Martinovic nicht mit nach Weißwasser fahren. Als überzähliger Kontingentspieler erhielt Liga-Topscorer Matt McKnight eine Verschnaufpause.

Dabei begannen die Füchse ganz gut und erspielten sich gleich die ersten Chancen. Aber schon da deutete Steelers-Torwart Andreas Mechel seine Klasse an, blieb gegen Palka und Heyer Sieger. In der ersten Überzahl liefen die Füchse in einen Konter, an dessen Ende der Bietigheimer Stürmer und der Puck im Tor landeten. Der Schiedsrichter gab den Treffer nach Ansicht des Videobeweises nicht. Eine Minute später, die Bietigheimer waren gerade wieder vollzählig, fiel aber das 0:1. Wrigley spielte den Puck von hinter dem Tor nach vorn, wo Rodman direkt abzog und Füchse-Torwart Franzreb keine Chance ließ (7.). Die nächste heiße Szene gab es für die Füchse, als der agile Swinnen über die linke Seite vor das Tor zog, in den Torraum gedrückt wurde und mit dem Torwart zusammenprallte. Der Schiedsrichter schickte von jeder Mannschaft einen Spieler zum Abkühlen auf die Strafbank. Bei Vier-gegen-Vier zeigte Steelers Verteidiger Schwarz eine klasse Einzelleistung, ließ Fischer aussteigen, legte sich den Puck vor Franzreb auf die Rückhand und schob ihn zum 0:2 durch die Beine ins Tor. Dann zeigte Steelers-Torwart Melcher zwei unglaubliche Reflexe. Erst hielt er einen von Schmidt abgefälschten Mücke-Schuss mit der Fanghand und dann parierte er einen Palka-Direktschuss nach Ostwald-Querpass. Statt des 1:2 fiel das 0:3. Wieder wurde der Puck von hinter dem Tor nach vorn gespielt, und Auger hämmerte ihn knallhart unter die Latte.

In der Drittelpause erlöste Füchse-Trainer Hannu Järvenpää Maximilian Franzreb im Tor und brachte Konstantin Kessler. Der aber musste gleich die beiden ersten Schüsse aus dem Netz holen, nach einem Konter nach gerade überstandener Unterzahl und nach einer tollen Kombination. Beim Stand von 0:5 nach 22 Minuten war das Spiel natürlich entschieden. Aber die Gäste hörten nicht auf, agierten teilweise trotz Fünf-gegen-Fünf wie in Überzahl. So erzielten sie auch noch das 0:6 (26.). Erst danach durften die Füchse wieder mitspielen. Und sie kamen sogar zu zwei Treffern. Gregor Kubail gelang nach einem Querpass sein erster Treffer in der DEL 2 überhaupt, wobei der Schiedsrichter gnädig war – es sah nach einem Schlittschuhtor auf. Egal, der junge, immer engagierte Stürmer freute sich und bekam den Puck zur Erinnerung. Dann traf Dennis Swinnen, der einen Alleingang durchzog, zum 2:6 (32.). Das war es dann aber auch. Die Bietigheimer ließen keine Zweifel aufkommen. Als Thomas Götz den Gäste-Stürmer Weller zweimal schießen ließ, stand es 2:7.

Im Schlussdrittel würfelte Trainer hannu Järvenpää seine Reihen gehörig durcheinander und gab wohl aus, kein größeres Debakel zuzulassen. Ein Treffer fiel aber noch, noch – als die Füchse in Überzahl agierten. In dieser Disziplin waren sie diesmal aber ausgesprochen schwach. Diesmal nutzten die Gäste einen Unterzahlkonter zum 2:8.

Am Ende feierten die Füchse-Fans trotz der hihen Niederlage ihre Mannschaft – für eine überragende Saison, mit der im September noch niemand gerechnet hatte. Noch ein Spiel am Sonntag – und dann winkt erst einmal eine kleine Pause von neun Tagen. Die sollte, so wirkt es jedenfalls, allen Füchsen gut tun.

Statistik

Lausitzer Füchse – Bietigheim Steelers 2:8 (0:3, 2:4, 0:1)

0:1 Marcel Rodman 7:57 (Assist: Wrigley)

0:2 Andreas Schwarz 12:48 (ohne Assist)

0:3 Dominic Auger 15:09 (Kelly, Weller)

0:4 Benjamin Zientek 20:43 (Weller)

0:5 Justin Kelly 21:08 (Just)

0:6 Benjamin Zientek 25:09 (Rodman, Steingroß)

1:6 Gregor Kubail 28:50 (Mücke)

2:6 Dennis Swinnen 31:40 (ohne Assist)

2:7 Shawn Weller 38:48 (Just, Kelly)

2:8 René Schoofs 45:17 (Unterzahl, Weller, Auger)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Bruneteau – Parkkonen, Ostwald – Fischer

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Warttig – Brockelt, Kubail

Bietigheim

Tor: Mechel

Verteidigung: Auger, Shevyrin, Schwarz, Steingroß, Brown, Alt

Sturm: , Zientek, Just, Rodman, Wrigley, Kelly, Fink, Schoofs, Weller, Kahle

Schiedsrichter: Robert Paule

Strafen:Weißwasser 4, Bietigheim 12

Zuschauer: 2 179

zur Startseite