Am Sonnabend stilvoll im Traumpalast tanzen Steffi und Thomas Kühnel laden zum Hofball nach Mittelherwigsdorf ein. Wer mehr als Discofox kann, ist klar im Vorteil. Wer lieber zu Micki Krause nach Putzkau oder zu Angelika Martin nach Zittau fährt, findet das und noch viel mehr unter www.sz-veranstaltungskalender.com . Dort gibt es ganz viele Termintipps aus der Region.

Traum(palast)paar:: Steffi und Thomas KÜhnel bitten zum Tanz. © privat

Mittelherwigsdorf. Keine Bange: Der Traumpalast Mittelherwigsdorf wird am Sonnabend keineswegs zum sächsischen Barockschloss umdekoriert. Denn jener von Steffi und Thomas Kühnel dort erstmals organisierte „Hofball“ hat seinen Namen ganz einfach vom dekorierten Innenhof des Traumpalastes. Das Motto nennt sich „Stilvoll tanzen“ und umfasst, neben Workshops und der musikalischen wie animierenden Ausgestaltung von Partys und Hochzeiten, auch die Organisation von gepflegten Tanzpartys mit Platz auf dem Parkett und der Chance, an einem Abend allen zehn Standard- wie Lateindisziplinen aufs Parkett zu bringen und beim Discofox zu enden. Damit ist zwar ein Kostümball ausgeschlossen, aber auf ein bisschen Etikette legt das Ehepaar aus Hainewalde schon wert: „Bitte jenseits der Alltagskleidung“, erklärt Steffi den Dresscode. Was heißen soll: „Keine Jeans, Turnschuhe oder karierte Hemden.“

Sie, selbstständige Friseurmeisterin und Jahrgang 1970, lernte ihren Mann schon mit zarten 17 kennen, bis Liebe samt Ehe dauerte es nur noch ein paar kurze Lebensschleifen, wobei sie der Sport schon immer verband. Er spielt Tennis, sie brachte es mit 14 zur vierfachen Sachsenmeisterin im Schwimmen, wonach ihr Vater sie einst weise vor dem DDR-Leistungssport schützte. Thomas Kühnel, Seifhennersdorfer des Jahrganges 1962, machte sich hingegen schon vor der Wende als Raumausstatter selbstständig. Seit ihre beiden Söhne flügge sind, war wieder mehr Zeit für ihre Leidenschaft. Beide tanzten sich im TSC Brillant Bautzen warm, solange es ihn gab. Dann wagte er vor rund sechs Jahren, sein Faible fürs Tanzen zum zweiten beruflichen Standbein zu machen. Das läuft inzwischen so gut, dass die Organisation von Tanzvergnügen wirklich die Hälfte der Arbeitszeit ausmacht – die beiden jährlichen Veranstaltungen in der Görlitzer Kulturbrauerei, je für 160 Leute konzipiert, sind zum Beispiel weit im Voraus ausverkauft. „Unser Ziel ist es, dass auf dem Parkett die übliche Grüppchenbildung nach Stilarten überwunden wird.“So beschreiben Steffi und Thomas Kühnel ihre Motivation. (ah)

zur Startseite