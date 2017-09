Am Sonnabend ist Familienfest auf dem Marienplatz Von 13 bis 18 Uhr wird es mit dem Lokalen Bündnis für Familie ganz bunt. Und es gibt sogar ein Fußball-Weltmeistertrikot mit Unterschriften zu gewinnen. Wer Veranstaltungen ganz ohne Kinder sucht, findet unter www.sz-veranstaltungskalender.com noch ganz andere Termintipps aus der Region.

Unter dem Motto „Görlitzer Familien - Wir bleiben am Ball!“ laden das Lokale Bündnis Görlitz für Familie und Schirmherr Oberbürgermeister Siegfried Deinege am Sonnabend zum 13. Familienfest auf den Marienplatz ein. Mit ihren Spiel- und Bastelstationen, sowie Info-Ständen laden die Görlitzer Vereine und Initiativen zwischen 13 und 18 Uhr zum Verweilen, Entdecken, Ausprobieren und Kreativwerden ein. Die Ponys werden für ihren Ausritt zum Familienfest schon gestriegelt, die Einsatzfahrzeuge der Görlitzer herausgeputzt. Habt Ihr schon mal versucht, Euch mit einer Rauschbrille zu orientieren? Beim Stand der Verkehrswacht kann man genau das austesten - Laufen ohne zu schwanken. Wer es gemütlicher mag, setzt sich in das Mini-Kino oder beobachtet die Flugbahnen der Riesenseifenblasen. Fahrradcodierung, kostenlose Besteigung vom Dicken Turm und freier Eintritt ins Senckenberg Museum – die Liste an Möglichkeiten zum Familienfest ist lang. Wer sich nach sportlicher Verausgabung nach etwas Kulinarischem sehnt, wird auch dabei auf seine Kosten kommen.

Und: Was in den vergangenen zwei Jahren bei den Görlitzer Kindern richtig gut ankam, war der Trödelmarkt - von Kindern für Kinder. Deswegen kommt es auch 2017 wieder zu einer Neuauflage. Schon viele Anmeldungen liegen vor. Das bedeutet, der Elisabethplatz wird wieder richtig bunt - gepflastert mit aussortierten Spielzeugen, die sich andere Kinder schon lange wünschen. Das 13. Familienfest soll auch Anlass bieten, ins Gespräch zu kommen. Sind denn Görlitzer Familien glücklich? Und wenn ja, warum oder warum eben nicht? Das Lokale Bündnis Görlitz für Familie bleibt genau hier am Ball. Es hört sich um, nimmt Anregungen der Görlitzer auf und kommuniziert diese dann weiter - um an dem großen Ziel zu arbeiten, die Stadt noch familiengerechter werden zu lassen.

Das Lokale Bündnis hat zudem eine Umfrage zum Familienfest „Wie glücklich sind Görlitzer Familien?“ vorbereitet. Der Clou: Wer daran teilnimmt, kann ein Originaltrikot der DFB-Mannschaft von der WM 2014 mit Unterschriften gewinnen.

