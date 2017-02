Am Sebnitzbach wird erst 2019 weitergebaut Eine feste Zusage für das Sebnitzer Projekt gibt es aber noch nicht.

Der Sebnitzbach richtete beim Hochwasser 2010 viel Schaden an – unter anderem setzte der Fluss das Sebnitzer Zentrum unter Wasser. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Die nächste Etappe der Hochwasserschutzmaßnahmen für den Sebnitzbach innerhalb des Stadtgebiets von Sebnitz wird frühestens im Jahr 2019 beginnen. Darüber informierte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat. Diesen Zeithorizont habe die Landestalsperrenverwaltung Sachsen, die dafür zuständig ist, gegenüber der Stadtverwaltung genannt. Eine feste Zusage für das Projekt habe es aber noch nicht gegeben. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen der Brücke über die Lange Straße bis zur Stadthalle, der noch offen ist.

In anderen Bereichen im Stadtgebiet hat die Landestalsperrenverwaltung in den zurückliegenden Jahren bereits umfangreich gebaut, um das Flussbett der Sebnitz sicherer zu machen. Entlang der Langen Straße wurde der Bachlauf komplett umgestaltet. Zuletzt wurden neue Stützmauern an der Böhmischen Straße, am Neustädter Weg sowie an der Walter-Wolff-Straße im Gewerbegebiet gebaut sowie die Böschung am Busbahnhof neu gestaltet. (SZ/dis)

