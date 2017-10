Am Schützenplatz wird es wieder eng Der Zirkus kommt nach Bautzen. Für Pendler bedeutet das allerdings neue Probleme bei der Parkplatzsuche.

Auf dem Schützenplatz in Bautzen fallen erneut Parkflächen weg. © Uwe Soeder

Schon zum zweiten Mal hintereinander fallen auf dem Schützenplatz in Bautzen Parkflächen vorübergehend weg. Weil in diesem Monat der „Circus Busch“ nach Bautzen kommt, ist der Platz ab dem 16. Oktober voll gesperrt und nicht als Parkplatz nutzbar. Das teilt die Bautzener Stadtverwaltung mit. Nur die Busparkflächen sind von dieser Sperrung nicht betroffen. Erst nach dem 29. Oktober können die Stellflächen wieder genutzt werden.

Schon während der Herbstkirmes mussten die Bautzener auf die kostenlosen Stellflächen am Bautzener Schützenplatz verzichten. Eine Mutter beschwerte sich daraufhin. Sie berichtete von Eltern, die ihre Kinder in die Schule für Lernförderung brachten und ein Knöllchen erhielten. Schon damals hieß es aus dem Rathaus, dass für die Eltern keine Ausnahme gemacht werden kann. Haltemöglichkeiten gibt es in der Nähe der Schule trotzdem, meint Ordnungsamtschef Matthias Almert. Er empfiehlt die Kurzzeitparkplätze auf der Straße Am Schützenplatz und vor dem Malteser-Pflegeheim. (SZ/mho)

