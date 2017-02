Am Schlossberg oder Helmut-Fuchs-Ring? In diesem Jahr wird ein neues Wohngebiet erschlossen. Schon der Name soll Interessenten anlocken.

Stolpen. Die Stadt Stolpen rüstet sich für den Zuzug vieler neuer Einwohner. Unterhalb der Burg ist in bester Lage ein Wohngebiet geplant. Durch das Gebiet wird eine Straße führen. Von dieser aus sind alle Grundstücke zu erreichen. Nur wie könnte die Straße heißen? In Stolpen hat man sich auf Namensfindung begeben. Verschiedene Gremien, wie der Ortschaftsrat, die Verwaltung und der Stadtrat haben sich damit bereits befasst. So war zum Beispiel Schlossberg im Gespräch. Doch den gibt es bereits, besetzt mit einem einzigen Grundstück. Und Straßennamen sollen im gesamten Gemeindegebiet nicht doppelt vergeben werden. Dazu kommt, dass sich im Notfall Rettungskräfte nicht mehr zurechtfinden und dann im schlimmsten Fall zu spät am Einsatzort eintreffen würden. Das wollte man nicht riskieren. Deshalb hatte die Verwaltung den Namen Am Burgberg vorgeschlagen. Der würde es treffen, weil das Wohngebiet ja genau unterhalb der Burg Stolpen liegt. Doch den Vorschlag fanden wiederum die Mitglieder des Ortschaftsrates nicht so toll. Also wurde auch diese Idee verworfen.

Außerdem stand die Frage, ob die Straßennamen gesplittet werden sollen. Auch das hatte der Ortschaftsrat abgelehnt und sich für eine einheitliche Bezeichnung entschieden. Um dem Ganzen nun doch einen Namen zu geben, hatte der Ortschaftsrat erst Am Schlossberg vorgeschlagen, dann Helmut-Fuchs-Ring und zum Schluss An der Wasserkunst. Denn eine solche hat es ebenfalls unterhalb der Burg gegeben. Reste davon wurden bereits gefunden. Der Ortschaftsrat hätte sich wohl für Helmut-Fuchs-Ring entschieden, um dem bekannten Stolpener Maler ein Denkmal zu setzen. Eine Namensverleihung hätte jedoch überprüft werden müssen, zum Beispiel, ob das Ganze aus historischer Sicht überhaupt machbar wäre. Die Hürde war dann wohl doch zu groß und die Ortschaftsräte entschieden sich für Am Schlossberg.

Den Vorschlag konnte der Stadtrat so akzeptieren. Denn mit dem Namen verfolgt Stolpen dann eine bestimmte Werbestrategie. Und man könnte sich offenbar vorstellen, dass sich Neubürger durch die Adresse Am Schlossberg mehr angesprochen fühlen als zum Beispiel von Helmut-Fuchs-Ring. Der Maler ist zwar den Stolpnern bekannt, doch werbetechnisch wohl nicht zu vermarkten. Das gleiche gelte für den Vorschlag An der Wasserkunst. Deshalb werden Stolpens Neubürger künftig Am Schlossberg wohnen. 24 Bauplätze stehen dort zur Verfügung.

Und da Stolpen noch im Speckgürtel von Dresden liegt, hofft man natürlich, dass die Flächen nicht lange frei bleiben. Insgesamt 810 000 Euro wird die Stadt insgesamt investieren. Dieses Jahr beginnt die Erschließung. Stehen genaue Termine fest, will die Stadt dann auch verstärkt für das neue Wohngebiet werben. Erste Interessenten gibt es bereits.

