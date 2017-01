Am Rosenbach fallen Bäume Die Fällungen sind Voraussetzung für Bauarbeiten am Gewässer. Später wird neu gepflanzt.

In Sohland wird die Säge angesetzt. © Claudia Hübschmann

Am Rosenbach in Sohland werden in den nächsten Wochen etliche Bäume gefällt. Das sei notwendig als Vorbereitung für die Sanierung des Gewässers, die dieses Jahr erfolgen soll. Das erklärte Ekkehard Hultsch, Leiter des Sohlander Bürger- und Bauamtes, den Gemeinderäten, als diese sich jetzt mit der Maßnahme beschäftigten. Fällarbeiten seien nur bis Ende Februar genehmigt, deshalb sollen sie jetzt erfolgen. Mit den Baumfällungen beauftragt die Gemeinde das Unternehmen Gartenservice Robert Sperling aus Sohland. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Knapp 7 000 Euro sind dafür veranschlagt.

Am Bett des Rosenbaches will die Gemeinde Flutschäden beseitigen und mehr Platz für den Abfluss des Wassers schaffen. In einem ersten Abschnitt kommt der Bereich zwischen dem Betriebsgelände von Jokey Plastik und der Naturstein-Firma Hantusch dran. Nach Abschluss der Arbeiten werden neue Bäume gepflanzt. (SZ/ks)

