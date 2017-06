Am Riedelsteig ist nur die Landseite wieder schön Wasserwanderern wird das Überwinden des Wehres nahe DMI noch schwer gemacht.

Auf dem verlängerten Riedelsteig ist der Weg wieder in Ordnung. © Dietmar Thomas

Wer an den heißen Tagen jetzt im Wald Erholung und Schatten sucht, der kann sich getrost wieder auf den verlängerten Riedelsteig trauen. Der Wanderweg zwischen Fischendorf und Klosterbuch ist nach längerer Zeit der Vorbereitung wieder instand gesetzt. Allerdings: Komplett Vollzug melden kann die Kommune noch nicht.

Geplant war, im Zuge der Arbeiten in Höhe des Wehres auf der Muldenwiese (unweit des Archivdienstleisters DMI) auch eine Umtragestation einzurichten. „Die soll es Wasserwanderern erleichtern, das Hindernis zu nehmen“, erklärt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Doch der gute Wille allein zählt an dieser Stelle nicht. Abstimmung mit der Natur- und Umweltschutzbehörde des Landkreises haben Goth zufolge ergeben, dass vorm Bau ein artenschutzrechtliches Gutachten notwendig ist. Dafür müssten Flora und Fauna zu bestimmten Jahreszeiten beobachtet, Tierbestände gezählt werden. „Daher glaube ich nicht, dass wir das noch in diesem Jahr schaffen“, so der Rathauschef. Das Landratsamt spricht von einer wasserrechtlichen Genehmigung, die nötig ist. Es empfiehlt eine möglichst naturnahe Gestaltung, hat nach Angaben von Sprecherin Cornelia Kluge für das Vorhaben an dieser Stelle aber noch keine konkreten Planungen vorliegen.

Wie der Leisniger Bürgermeister informiert, wurden auf dem Wegabschnitt zwischen Fischendorf/Gartenanlage und der großen Wiese an der Einertbrücke sämtliche Hochwasserschäden beseitigt. Diese entstanden im Juni 2013. „Der Weg ist oberflächlich mit Splitt befestigt und eine Brücke komplett neu beplankt worden“, sagt der Bürgermeister. An der Brücke müsse noch das Geländer gestrichen werden. Das passiere wahrscheinlich im Winter.

Nicht so lange warten müssen die Nutzer des Wanderweges, bis sie sich entlang des Riedelsteiges ausruhen können. Der Rathauschef kündigt an, dass noch eine Bank und eine Sitzgruppe aufgestellt werden. Eine Bank haben die Bauhofmitarbeiter eingezogen, weil sie kaputt war. Noch weitere Bänke aufzustellen, dagegen haben sich Goth zufolge einige der Miteigentümer des Weges ausgesprochen.

Zur Ratssitzung am Donnerstag vergeben die Räte weitere Arbeiten zur Hochwasserschadensbeseitigung. Dabei geht es zum einen um Schäden am Wanderweg „An der Zschoche“ im Ortsteil Gorschmitz und zum anderen um die Reparatur der Schäden, die an der Ortsstraße in Brösen entstanden sind. Ein Stück der Straße ist bereits in Ordnung gebracht worden. Nun muss es im oberen Bereich und an den Stützwänden dort weitergehen. Unter Flutschäden sind auch solche Schäden zu verstehen, die infolge eines Starkniederschlagsereignisses wie eben im Juni 2013 entstanden sind, erklärte die Verwaltung, als es um Flutschäden am Sportplatz der Grundschule Sitten ging. Sie informiert am Donnerstag auch darüber, wie viel Prozent der Schäden aus 2013 indes beseitigt sind.

