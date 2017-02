Am Rand wird es rutschig Der Grund für die vielen Unfälle in der Friedhofskurve ist Raserei, sagt die Stadt Freital. Ein Autofahrer hat andere Erfahrungen gemacht.

Sind diese Steine das Übel der Friedhofskurve? Ein SZ-Leser jedenfalls sieht das so. © Karl-Ludwig Oberthür

Warum kommt es in der sogenannten Friedhofskurve auf der Wilsdruffer Straße so oft zu Unfällen? Auch nachdem die Stadt eine Studie mit der vermeintlichen Antwort vorgestellt hat, scheint diese Frage die Freitaler zu bewegen. Bei der Sächsischen Zeitung hat sich nun ein Autofahrer gemeldet, der seine ganz eigenen Erfahrungen an der Gefahrenstelle gemacht hat. Seiner Meinung nach gibt es einen Konstruktionsfehler, der Unfälle begünstigt.

Konkret geht es um das sogenannte Straßengerinne, das sich zwischen Asphaltbelag und Bordsteinkante befindet. Im Fall der Friedhofskurve ist dieser Bereich gepflastert. Der Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, meint, dass die Steine vor allem bei Nässe gefährlich glatt werden. Er versteht nicht, warum die Steine ausgerechnet in der Kurve, die von Kesselsdorf kommend nach rechts führt, in drei Reihen statt wie an anderer Stelle in zwei Reihen gepflastert sind. Wer die Kurve etwas zu sehr schneidet, kommt unfreiwillig auf das Straßengerinne. „Mir ist es selbst schon passiert, dass ich dadurch ins Rutschen gekommen bin – und ich war sicher nicht zu schnell“, sagt der Autofahrer. „Vor allem nachts, wenn man den Straßenbelag nicht so sieht, fährt man leicht über das gepflasterte Stück.“

Trotz der Schilderung sieht die Stadt Freital aber keinen Handlungsbedarf. „Am Rande einer Fahrbahn liegt das Straßengerinne. Hier wird das Oberflächenwasser ordnungsgemäß und verkehrssicher abgeführt, bis es in Straßeneinläufen verschwindet“, erklärt Rathaussprecher Matthias Weigel. Dass Autofahrer durch die Bauweise der Kurve versehentlich auf dem Straßengerinne fahren, zieht die Stadt nicht in Betracht. „Der Fahrverkehr findet auf dem dafür vorgesehenen asphaltierten Teil der Fahrbahn statt, und nicht auf dem der Entwässerung dienenden Straßengerinne.“

Weil das Gerinne aus Sicht der Stadt nicht Teil der Fahrbahn ist, wurde es auch bei der zuletzt abgeschlossenen Untersuchung nicht überprüft. Dass die Stelle glatter ist als der Asphalt, wird im Rathaus aber nicht ausgeschlossen. „Ohne einem möglichen Ergebnis vorgreifen zu wollen, wäre wohl die Griffigkeitsmessung auf dem der Entwässerung dienenden und somit auch nassen Straßengerinne als wenig sinnvoll zu erachten“, so Weigel. Die Stadt verweist auf die Untersuchungsergebnisse, wonach zu hohe Geschwindigkeiten und andere Fahrfehler als hauptsächliche Unfallursachen festgestellt worden seien. „Darüber hinaus gehende Spekulationen wird die Stadtverwaltung nicht kommentieren. Wir halten uns an die Fakten“, so Weigel.

Die AfD hatte zuletzt im Stadtrat vorgeschlagen, die Kurve mit einem auffälligen Hinweisschild zu entschärfen. Demnach soll das stadteinwärts stehende Kurven-Hinweisschild aufgerüstet und um zwei gelbe Leuchten ergänzt werden. Diese sollen beim Überschreiten einer gewissen Geschwindigkeit blinken. Dazu müsste auch mit einem Radarsensor ausgestattet werden. Ziel ist, die Signalwirkung zu erhöhen.

Die Freitaler Stadtverwaltung ermittelt nun nach dem AfD-Auftrag, was die Aufrüstung des Schildes kosten würde. Der Stadtrat soll dann entscheiden.

