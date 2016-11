Am Radweg geht’s erst 2017 weiter Der Lückenschluss an der Elbe ist weiter in der Planungsphase. Fahrradfahrer sollten deshalb lieber schieben.

Die Radfahrer, die sich über den linkselbischen Radweg zwischen Königstein und Bad Schandau quälen, müssen sich weiter gedulden. In diesem Jahr wird nicht mehr am Lückenschluss gearbeitet. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf SZ-Nachfrage mitteilte, ist jetzt erst die Angebotsphase für den letzten, etwa 800 Meter langen Bauabschnitt abgeschlossen. „Die Zuschlagserteilung ist für spätestens 12. Dezember vorgesehen“, heißt es aus dem Amt. Die Vergabe des Bauauftrags könne also planmäßig erfolgen. Sofern es keine Klagen dagegen gibt, schränkt das Lasuv ein.

Gemäß Bauvertrag würde dann zwölf Werktage nach Zuschlag die Erstellung der Statik für die Winkelstützelemente erfolgen, auf denen die Fahrbahn ruhen soll, sowie anschließend deren Herstellung. Damit würde formell noch dieses Jahr mit dem Bau begonnen, auch wenn man vor Ort noch nichts davon sieht. Sowie es die Witterung zulässt, sollen dann im nächsten Jahr die Baufahrzeuge anrollen. Das vertraglich noch zu vereinbarende Bauende ist der 29. Juli 2017, erklärt das Lasuv.

Seit Jahren wird an dem Lückenschluss geplant. Der Radweg soll auf dem alten Treidelweg verlaufen, auf dem früher die Treidler schritten, die die Schiffe per Seil flussaufwärts zogen. Zuletzt wurde das überwucherte Sandsteinpflaster freigelegt. Weil es gefährlich ist, darauf zu fahren, wurden Verbotsschilder aufgestellt. Radfahrer müssten also in dem Abschnitt schieben. Daran hält sich aber niemand.

