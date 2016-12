Am Nummernschild erkannt Ein seltener Schnappschuss ist Siegfried Reimer geglückt. In einer Gruppe Kolkraben war einer der Vögel markiert.

Kolkraben sind meist einzeln oder in Gruppen unterwegs. Den markierten Vogel entdeckte Siegfried Reimer in einer Gruppe. „Die in großen Schwärmen im Herbst und im Winter aus Osteuropa einfliegenden Saatkrähen mögen die Kolkraben nicht“, erklärt Siegfried Reimer. © Siegfried Reimer

Auf einem Rapsfeld bei Lützschnitz gelang dem Kreisnaturschutzbeauftragten Siegfried Reimer die nicht alltägliche Beobachtung. Mit viel Geduld glückte es ihm, die beidseitige Flügelmarkierung eines Vogels auf dem Bild festzuhalten. Die Daten sandte er zur Beringungszentrale nach Hiddensee, woher er vor wenigen Wochen Antwort erhielt. „Demnach wurde der Kolkrabe als Jungvogel am 29. April 2012 in Rothschönberg nordöstlich von Meißen markiert. In seiner bisher fast 2 000 Tagen langen Lebenszeit wurde er bereits 20-mal abgelesen. Einmal auch in Tschechien. Die weiteste Entfernung vom Geburtsort waren 48 Kilometer“, so Siegfried Reimer.

Mit seiner Flügelmarkierung sei der Kolkrabe Teil eines sächsischen Programmes zur Erforschung der Lebensbiologie dieser Vögel. „Man möchte herausbekommen, wo sie hinziehen, wo sie sich außerhalb der Brutzeit aufhalten, wie weit sie sich von ihrem Brutort entfernen und wie alt sie werden“, so der Experte. In freier Natur ist ein Alter von 13,5 Jahren und als weiteste Zugstrecke eine Distanz von 703 Kilometern bekannt. (DA)

