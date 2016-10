Am Natursee werden kranke Bäume gefällt

Die Stadtwerke Pirna (SWP) lassen ab Donnerstag auf dem Gelände des Naherholungszentrums Copitz alte und kranke Bäume fällen. Betroffen davon sind eine abgestorbene Birke auf Höhe des Campingplatzes, eine kranke Kiefer im Bereich der Böschung am Nordufer und eine umsturzgefährdete Weide am Rundweg im Osten des Natursees. Mit der Fällaktion wollen die Stadtwerke mögliche Gefahrenquellen beseitigen. Zugleich werden auf dem Naturseeareal neue Gehölze gepflanzt. Die Stadtwerke als Betreiber des Geländes folgen damit einer Empfehlung des Sachsenforstes. So werden auf der Fläche in Kürze zwei Apfelbäume, zwei Bergahorn-Bäume sowie zwei europäische Lerchen stehen. Einige Arten darunter zählen zu den gefährdeten heimischen Baumarten. Das Schnittholz der gefällten Bäume geben die Stadtwerke kostenlos ab. Wer Interesse daran hat, kann sich bis 7. Oktober an der Rezeption des Campingplatzes oder telefonisch unter 03501 523773 melden. (SZ/mö)

zur Startseite