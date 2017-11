Am Montag ziehen 35 Asylbewerber ein Das Gebäude in Radebeul ist modern saniert worden. Vor allem junge Männer aus dem Kreis werden hierher umgesiedelt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das wiederaufgebaute Heim an der Kötitzer Straße in Radebeul. Handwerker erledigen noch Arbeiten am Zaun. © Matthias Schumann Das wiederaufgebaute Heim an der Kötitzer Straße in Radebeul. Handwerker erledigen noch Arbeiten am Zaun.

Drin liegt in Zweibettzimmern schon das Bettzeug.

Neu ist, dass das Heim außen wie drin jetzt Videoüberwachung hat.

Radebeul. Kurz nach 14 Uhr war der erste Naundorfer da, um das Asylbewerberheim auf der Kötitzer Straße zu besichtigen. Zwei Stunden hatten Betreiber und Landratsamt am Donnerstag den Bürgern zwischen 15 und 17 Uhr gegeben. Sie sollten sehen, wie das im März 2016 abgebrannte Heim wieder aufgebaut worden ist.

Zuallererst fällt freilich die Fassadenfarbe auf. Grün und beige, dahinter gibt es eine neue Dämmung, die heutigen Standards entspricht und auch brandhemmend sein soll. Der Zaun ist neu. Hier sind die Handwerker noch dabei, Schlösser einzubauen. Eigentlich sollte ein Drehkreuz den Zugang für die Bewohner regeln. Heimbetreiber Winfried Pohl von der Firma ITB Dresden GmbH: „Im August bestellt, jetzt noch nicht da.“

Was allerdings ganz sicher funktioniert und ebenfalls den Besuchern nicht entgangen ist – das Heim wird jetzt videoüberwacht. Gleich am Eingang ist eine Kamera, ebenso in den Fluren und Treppenaufgängen. Die Kriminalisten vom Meißner Revier haben sich das Heim kurz vor der Besucheröffnung angeschaut. Sie erinnern sich noch an die vorherige Situation. Damals konnte de facto hier jeder ein- und ausgehen. Zimmerschlüssel wurden illegal weitergegeben.

Jetzt ist auch das mit den Schlüsseln besser geregelt. Zu jedem Raum gibt es eine Chipkarte, wie in modernen Hotels. Die Karten sollen noch für die Bewohner personalisiert werden, sodass der Wachdienst sehen kann, wer ins Heim kommt und wen er draußen lassen sollte. Der Wachdienst selbst hat ein Pförtnerzimmer mit Fenster. Im Wachraum selbst gibt es Monitore zu den Kameras, auch die Brandüberwachungsanlage hat hier ihre Zentrale. Gleich neben der Wache ist das Büro für die Flüchtlingsbetreuer. Mit einem kleinen Vorraum für kurze Gespräche.

Die ersten Bewohner werden am Montag aus Moritzburg kommen. 35 junge Männer, vor allem aus Nordafrika. Ihre Betreuerin von der Produktionsschule Moritzburg kennt sie alle schon gut. Die Zimmerbelegungen sollen nationalitätengerecht zugeordnet werden. Wenn die Männer kommen, dann werden sie in den hinteren Teil des Heimes einziehen. Zimmer mit zwei Betten, neues Bettzeug, verschließbare Metallschränke und einen Kühlschrank finden sie vor. Es wird noch nach frischer Farbe riechen. Es ist hell, die Heizung warm.

Vom Flur geht es in die Gemeinschaftsküche. Jede auf den Etagen hat drei Herde, zwei Spülen und einen Tisch zum Zubereiten der Speisen. Alles solide aus Edelstahl.

Einen Eingang weiter die neuen Duschen. Gegenüber vorher sind die drei Duschen jetzt einzeln betretbar und auch verschließbar. Diese Modernisierung sei vor allem für die Muslime dringend notwendig gewesen, sagt Winfried Pohl. Die Vorschrift verlangt eine Dusche auf zehn Personen. Hier sind es drei auf 20 Personen.

Im vorderen, dem grün-beigen Hausteil des Asylbewerberheimes gibt es auch noch größere Wohnbereiche. Hier sind es kleine Wohnungen mit zwei Zimmern, einer Wohnküche und einem Bad. Pohl: „Diese Räume sind für Familien bis zu vier Personen vorgesehen.“ Insgesamt gibt es sechs solcher Miniwohnungen. Auch eine kleine Wohnung für einen Rollstuhlfahrer ist im Erdgeschoss. Zu ihr gehören ein Wohn-Schlafraum, ein Küchenteil und ein Bad. Die Zugänge ins Haus sind so angelegt, dass sich die Türen im Erdgeschoss automatisch öffnen lassen und die Zufahrt ungehindert möglich ist. 58 Zimmer hat das Heim insgesamt. Es gibt Zwei-, Drei- und Vier-Bettzimmer.

Die Vereinbarung mit dem Landratsamt als Besteller der Unterkunft besagt, dass das Wohnheim noch im Dezember mit 110 Personen belegt werden soll. Dafür ziehen Asylbewerber aus Klipphausen, Meißen, Moritzburg und Weinböhla hierher um. Weil das Heim noch für weitere 45 Plätze Reserven hat, werden die Zimmer fast alle nur mit zwei Personen belegt.

Im vorderen Teil des Heims ist das Haus komplett mit Fußbodenheizung versehen. Die Fußböden haben Linoleum in Dielenoptik. Die Heizung ist in einem Bereich bis maximal 24 Grad regelbar. Und noch etwas ist völlig neu: Im Haus gibt es überall WLAN. Pohl: „Gegen einen kleinen Obolus kann das jeder Bewohner nutzen.“

Die Fahrradwerkstatt vom Verein Buntes Radebeul soll im Hof wieder einziehen. Im Haus selbst bekommt der Verein einen Schulungs- und Klubraum. Der Sportplatz im Hof muss noch hergerichtet werden.

Die zwei Stunden Besuchszeit sind rum. Gut drei Dutzend Bürger haben sich für das Heim interessiert. Die meisten aus der näheren Umgebung.

zur Startseite