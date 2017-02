Am Mittwoch streiken die Lehrer Bis zuletzt gab’s keine Übersicht, wo im Landkreis der Unterricht ausfällt. Es werden aber etliche Schulen betroffen sein.

Sächsische Schweiz. So wie an der Grundschule Kreischa dürfte es am Mittwoch an vielen Bildungseinrichtungen des Landkreises aussehen. „Unsere Schule wird dem Aufruf zur Arbeitskampfmaßnahme folgen“, sagte Schulleiter Mario Antes. Damit fällt der Unterricht in allen Klassenstufen aus. Ein Notdienst zur Betreuung der Kinder werde eingerichtet.

Mit einem flächendeckenden Warnstreik wollen Pädagogen in Sachsen ihrer Forderung nach besserer Bezahlung Nachdruck verleihen. Sie verlangen sechs Prozent mehr Lohn und eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte und der Praktikantensaläre um 90 Euro pro Monat.

Auch an der Oberschule in Dippoldiswalde wird gestreikt, wie Schulleiter Klaus Walter auf SZ-Anfrage mitteilte. Walter: „Es beteiligt sich daran circa die Hälfte der Lehrer. Damit findet für die Hälfte der Schüler Unterricht statt, das heißt für die Klassenstufen 8 bis 10. Für die jüngeren Schüler besteht ein Betreuungsangebot.

“

Eine Übersicht dazu, an welchen Schulen gestreikt wird, gibt es nicht. „Wir haben das diesmal nicht abgefragt“, sagte der Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ulf Krüger. Am Montag haben aber alle betroffenen Schüler wie etwa an der Diesterweg-Grundschule in Pirna Elternbriefe erhalten, damit für Mittwoch die Vorbereitungen getroffen werden können. Am Dienstag sollen die Eltern den Schulen mitteilen, ob eine Betreuung – falls angeboten – gewünscht wird oder das Kind zu Hause bleibt, sagte Krüger. In etlichen Fällen nehme nur ein Teil des Kollegiums am Streik teil, sodass gleichzeitig auch Unterricht stattfindet. (SZ/dsz)

