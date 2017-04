Am Mittwoch startet Blitzermarathon Die Polizei beteiligt sich an einer europaweiten Aktion und kontrolliert verstärkt die Geschwindigkeit. Wo, wird kurzfristig entschieden.

Achtung Blitzer! Die Polizei kontrolliert am Mittwoch verstärkt. © Norbert Millauer

Weil die sächsische Polizei im vergangenen Jahr keine freien Kapazitäten hatte, beteiligte sie sich nicht an der europaweiten 24-Stunden-Aktion für mehr Verkehrssicherheit. In diesem Jahr sei man wieder dabei, sagt Polizeisprecher Marko Laske. An diesem Mittwoch, 19. April, könnten von 0 bis 24 Uhr auch Polizisten im Landkreis ausrücken, um verschärfte Kontrollen durchzuführen. Für die Organisation dieser Aktion seien aber - je nach freien Kapazitäten - die drei Polizeireviere in Pirna, Sebnitz und Dippoldiswalde selbst zuständig. Bisher ist nur ein Standort bekannt: Zwischen 9 und 12 Uhr kontrollieren Beamte in Bannewitz auf der Umleitungsstrecke der B 170 den Verkehr.

Weitere Standorte und Uhrzeiten könne die Polizei nicht vorab melden, so Laske. „Das liegt aber nicht daran, dass wir möglichst viele Fahrer erwischen wollen, sondern weil es erst kurzfristig entschieden wird“, sagt er. Prinzipiell informiere die Polizei gern im Vorfeld über Kontrollen. Auch, um die Aufmerksamkeit der Bürger auf das Thema zu lenken. (SZ/wer)

