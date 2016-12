Am Mittwoch öffnet der Grieche Für das Hestia in der Löblein-Passage am Frauenmarkt wurde ein Betreiber gefunden.

Noch ist die Tür zum Restaurant Hestia in der Löblein-Passage geschlossen. Doch am 7. Dezember öffnet die griechische Gaststätte. © K. Krüger-Mlaouhia

Schon lange haben die Großenhainer darauf gewartet – über ein Jahr. Nun öffnet die Gaststätte Hestia in der Löblein-Passage am Frauenmarkt. Inhaber René Höhne hat einen Betreiber gefunden, der mit vier Mitarbeitern griechische Spezialitäten anbieten wird. Luljan Hasakaj kommt ursprünglich aus Albanien und lebt seit 2005 in Deutschland. Seit zwei Jahren führt er ein mediterranes Restaurant in Hohenmölsen bei Zeitz, wo er auch wohnt.

In der „Hestia“ – der griechischen Göttin des Herdfeuers – haben im Galeriezimmer 32 Personen Platz, im Gartenzimmer gibt es 16 Plätze, im Schankraum 15. Im Sommer bietet der Gästegarten 24 Plätze.

Die Speisekarte umfasst verschiedene Gerichte: griechische Spezialitäten, aber auch Nudelgerichte, Fisch und mehr. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis Mitternacht. Montag ist Ruhetag. (krü)

