Am Mittwoch geht es um Ordnung und Sauberkeit

Luftbild des Ebersbacher Wohngebiets Oberland. © Eichler

Am Mittwoch steht der nächste Stadtteilrundgang durch das Wohngebiet Oberland in Ebersbach an. Diesmal geht es um Ordnung und Sauberkeit. Unter Federführung der Stadtteilmanagerin Bärbel Moritz geht es ab 14 Uhr zu Fuß durch das Oberland. Treffpunkt ist der Treff 47 im Hofeweg. Sollte es am Mittwoch in Strömen regnen, fällt der Rundgang nicht aus. Dann werden im Treff 47 im Trockenen die Problemstellen erfasst. Mit dabei sind der Ebersbach-Neugersdorfer Bauamtsleiter Matthias Lachmann und Vertreter von Vermietern.

Bei dem Rundgang geht es darum, Problemstellen in Sachen Ordnung und Sauberkeit im Wohngebiet aufzuzeigen. Dabei können alle Bewohner des Oberlandes mitwirken. „Sie sind herzlich eingeladen, am Stadtteilrundgang teilzunehmen“, betont Bärbel Moritz. Die Bewohner selbst kennen das Wohngebiet am besten und können so natürlich aus erster Hand Hinweise geben, wo Veränderungen und Verbesserungen notwendig sind. „Denn Ordnung und Sauberkeit gehen schließlich jeden an, der sich im Wohngebiet wohlfühlen möchte“, sagt die Stadtteilmanagerin.

Der Stadtteilrundgang wird unter anderem zu dem Baustofflagerplatz führen, über den die SZ am Sonnabend berichtet hatte. Dort, zwischen Oswald-Schmidt- und Friedrich-Ebert-Straße, lagert die Firma Osteg bis zum Jahresende Baustoffe und Baumaterial, das sie für verschiedene Baustellen im Stadtgebiet benötigt. Ein SZ-Leser setzt sich dafür ein, den Lagerplatz zu schließen. Vor allem ein Stück des Gehweges ärgert ihn, das parallel zur Spreedorfer Straße verläuft. Über diesen Weg müssen die Baufahrzeuge fahren, wenn sie vom Lagerplatz auf die Spreedorfer Straße gelangen wollen. Das führt dazu, dass vor allem bei feuchter Witterung allerhand Dreck und Schlamm auf dem Gehweg liegen. Der Leser behauptet, dass der Lagerplatz sogar von Kindern zum Spielen genutzt werde. Auch das wird beim Stadtteilrundgang überprüft.

Über die Ergebnisse dieses Rundganges wird die SZ in den nächsten Tagen ausführlich informieren.

