Am Mittwoch fällt Entscheidung über Rathaussanierung

Bad Muskau. Außen hui, innen pfui? Ganz so schlimm ist es im Bad Muskauer Rathaus nicht. Doch nachdem die Fassade seit kurzem in neuem Glanz erstrahlt, soll nun auch das Innenleben des Gebäudes saniert werden. Beim nächsten Bauabschnitt, für den die Stadt Fördergelder beantragen will, geht es aber nicht um Äußerlichkeiten, sondern unter anderem um sicherheitsrelevante Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes. Der heutige Beschluss des Stadtrates sieht aber auch Gelder für zwei andere Projekte in Bad Muskau vor.

Weil die Stadt die Projekte erst im Haushaltsjahr 2017 realisieren wolle, brauche es den Beschluss des Stadtrates, erklärt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch über die Beantragung von Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Brücken in die Zukunft“. Denn die Fördermittelanträge für die drei Projekte müssen bis Ende Februar bei der Sächsischen Aufbaubank eingereicht werden. Mit den Geldern sollen der wellige Boden in der Turnhalle repariert, ein Bolzplatz an der Grundschule gebaut und der zweite Bauabschnitt am Rathaus umgesetzt werden. Letzterer umfasst die Erneuerung der Elektroanlagen und den Brandschutz. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 107 000 Euro, von denen 80 500 Euro über Fördermittel finanziert werden.

Damit ist auch klar, dass noch weitere Bauabschnitte nötig sein werden, um die Rathaussanierung abzuschließen. Denn die ursprüngliche Kostenschätzung aller Arbeiten beläuft sich laut dem Hauptamtsleiter auf 750 000 Euro. Im ersten Bauabschnitt seien bisher 277 000 Euro verbaut worden. Damit wird mit den Abschnitten Eins und Zwei gerade einmal die Hälfte der Arbeiten realisiert. Dirk Eidtner geht deshalb davon aus, dass es noch zwei weitere geben werde. Das sei abhängig davon, wie viel Geld der Stadt zur Verfügung steht. „Das ist das Problem, vor dem wir stehen“, sagt er. Deshalb werden der Rauchabzug über das Dach, spezielle Türen oder ein zweiter Rettungsweg für den Saal auch erst später umgesetzt. Die genauen Planungen für den zweiten Bauabschnitt stehen derzeit aber noch nicht. „Ich möchte nahtlos weiterbauen“, erklärt Dirk Eidtner. Also am besten gleich zu Jahresbeginn.

Die Reparatur des Turnhallenbodens soll dann nach dem Winter beginnen. Der Bau des Bolzplatzes ist abhängig von der Verlegung des Sowjetischen Ehrenmals auf den Nordfriedhof und wird deshalb wohl erst 2018 umgesetzt.

