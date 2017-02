Am Mittwoch beginnt der Frühling Für die Meteorologen ist der Winter offiziell beendet. Und er kommt auch nicht zurück, sagt Dietmar Pscheidt aus Goldbach.

Die ersten Frühblüher schauen hervor. © Steffen Unger

War es das mit Schnee und Eiseskälte? Zumindest den Meteorologen nach beginnt am Mittwoch offiziell der Frühling. Dass sich auch das Wetter daran hält, ist für die nächste Zeit wahrscheinlich. „Zwar muss wie jedes Jahr bis Mai mit Kälterückfällen gerechnet werden. Aber eine Rückkehr des Winters wird es nicht mehr geben“, sagt Hobbymeteorologe Dietmar Pscheidt aus Goldbach. Ihm zufolge pendeln sich die Tageshöchsttemperaturen um die 10 Grad ein. „Mal liegen sie darüber, mal darunter. Das Auf und Ab der Temperaturen um die zehn Grad gehört zum meteorologischen Frühlingsbeginn“, so Pscheidt. Der echte Frühling sei noch nicht in Sicht.

Der zurückliegende meteorologische Winter vom 1. Dezember bis 28. Februar wird in Erinnerung bleiben. Entsprechendes sagt die Bilanz von Dietmar Pscheidt. Anders als in den Jahren zuvor gab es demnach in der Region Bischofswerda und der Oberlausitz wieder eine geschlossene Schneedecke über einen längeren Zeitraum. Skifahren war im Januar und Februar fast durchgängig möglich. Vielfach lagen über 20 Zentimeter Schnee. Wo, wie am Hang in Rugiswalde künstlich beschneit, war die Schneedecke noch deutlich größer. Erst zu Beginn der ersten Winterferienwoche gab es aufgrund des langanhaltenden strahlenden Sonnenscheins größere Lücken in der Schneedecke.

Januar war ein echter Wintermonat

Der Mittelwert bei den Temperaturen war mit -0,5 Grad erstmals seit mehreren Jahren wieder negativ. Vor allem der Januar war mit -3,6 Grad ein echter Wintermonat. Zum Vergleich: Der Mittelwert des vorigen Winters lag bei 2,4 Grad. 65 Frosttagen sowie 29 Eistage mit Temperaturen ganztägig unter null Grad in diesem Winter stehen nur 42 Frosttage und sieben Eistage des meteorologischen Winters 2015/16 gegenüber.

Die Summe der Winterniederschläge erreichte mit knapp 220 Litern auf dem Quadratmeter die Summe der beiden Vorjahre. Allerdings war es in der zweiten Januar- und ersten Februarhälfte ziemlich trocken. Das Hochdruckwetter war jedoch für den Wintersport ideal. Die einsetzenden Niederschläge und das verstärkte Tauwetter beendeten die Trockenheit und ließen in der vergangenen Woche die Pegel der Bäche und Flüsse bis auf Warnstufenniveau ansteigen. (szo)

