Am Markt wird jetzt fair gehandelt Das Haus der Kirche wird langsam lebendig. Davon profitieren sogar Kaffeebauern in Entwicklungsländern.

Am Sonnabend eröffnete der neue Faire Welt-Laden auf dem Hauptmarkt. © Anne Hübschmann

Das Zentrum der Meißner Altstadt ist jetzt um ein attraktives Angebot reicher. Der Faire Welt-Laden hat am Sonnabend um 10 Uhr sein neues Ladenlokal im Haus der Kirche Markt 10 eingeweiht. Die Mitarbeiter des Fachgeschäfts für fairen Handel setzen sich für gerechten Handel mit Ländern aus Afrika, Asien und Südamerika ein. Sie verkaufen ehrenamtlich Lebensmittel und Kunstgewerbe zu fairen Preisen. Das heißt, den Produzenten in Übersee, meist in Genossenschaften zusammengeschlossen, bleibt ein kleiner Gewinn zur Umsetzung sozialer Projekte in ihrer Heimat.

Die Mitglieder des Faire Welt-Ladens wollen durch Bildungsveranstaltungen in Meißen auch Impulse für gerechtes und solidarisches Handeln geben. „Eine Welt, in der alle satt werden und gut miteinander umgehen. Das ist für uns kein naiver Wunschtraum. Wir sehen das als einen bescheidenen Anfang, damit wir unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen“, sagt Hans Rainer Heinrich vom Trägerverein Terra Unida Eine-Welt e. V. Meißen.

Das bisherige Geschäft existierte unter der Regie des Vereins „Terra Unida – Eine Welt e. V. Meißen“ mit Sitz in der Rosengasse insgesamt 25 Jahre in Meißen.

Sabine Dehmelt, Vereinsvorsitzende, erläutert: „Mit dem Ausbau des Gebäudes Markt 10 durch die Kirchgemeinde St. Afra bietet sich die Gelegenheit, in sehr guter Verkaufslage noch mehr Menschen von der Idee und den Produkten des fairen Handels zu überzeugen.“ Die wirtschaftliche Verantwortung trägt das in Dresden ansässige Regionalzentrum.

Das ist eine Genossenschaft, die von Weltläden und Aktionsgruppen sowie vielen entwicklungspolitisch engagierten Einzelpersonen gebildet wird. „Der Verkauf erfolgt wie bisher von Ehrenamtlichen des Meißner Vereins“, so Sabine Dehmelt weiter. Das neue Ladengeschäft am Markt 10 wird mit einer Vielzahl fair gehandelter Produkte, zum Beispiel Kaffee, Tee, Schokolade und Kunsthandwerk für alle Menschen aus Meißen und Umgebung offen stehen. (SZ)

Weitere Informationen im Internet unter der Adresse: www.faire.de

