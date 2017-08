Am liebsten die Nase im Wind Den Hauch von Freiheit liebt Florian Wachner am Segeln. Bei der Regatta in Klitten geht es morgen um mehr als das.

Segeln ist Teamarbeit. Florian Wachner (li.) und Bootsführer Hannes Jochmann bereiten am Hafen in Klitten ihre 29er Jolle zum Auslaufen vor. Florian kennt schon jede Menge Seen. Der Bärwalder ist sein Lieblingsgewässer. Da könne man so richtig „Gas geben“, sagt er. Der Bautzener Stausee wäre dafür zu klein. © Rolf Ullmann

Es ist die Freiheit draußen auf dem Wasser, das Abenteuer mit Wind und Wellen, was Florian Wachner am Segeln fasziniert. Und es ist der Ehrgeiz, in seinem Sport besser als andere zu sein. Beides kommt zusammen, wenn der 16-Jährige am Wochenende mit Bootsführer Hannes Jochmann bei der Traditionsregatta des Lausitzer Segelclubs auf dem Bärwalder See in Klitten antritt. Gewinnen wollen die beiden, daraus machen sie keinen Hehl. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Florian segelt, seit er sechs ist. Bereut hat der Bautzener das nie. Darauf gekommen ist er in einem Urlaub mit seinen Eltern Enrico Krahl und Anke Wachner, die beide einen Bootsführerschein haben. Am Neusiedler See in Österreich schaute der Knirps einer Kindergruppe beim Segeln zu, wurde neugierig und lernte in einem einwöchigen Kinderkurs die ersten Handgriffe. Das gefiel ihm so gut, dass er gleich noch einen weiteren Kurs dranhängte. Während andere Kinder Fußball spielten, stand für ihn schnell fest, dass er beim Segeln bleibt. Seitdem ist er vom Wasser kaum noch wegzukriegen, sagt die Mutti.

Zunächst trainierte er beim Seesportclub in Bautzen, wechselte dann zum dortigen Segelclub. Es ergab sich, dass die Familie Sportfreunde vom Geierswalder See kennenlernte und diesen für sich entdeckte. Florian stieg von der Einhandjolle Optimist aufs Zweierboot Cadet um. 2015 wurde er damit Bester in Sachsen, Hannes Jochmann 2016 in dieser Bootsklasse. Seit die Jungs zu groß dafür sind, fahren sie in der vorolympischen 29er Klasse. Weil es die am Geierswalder See nicht gibt, folgte im Mai vorigen Jahres der Wechsel an den Bärwalder See zum Lausitzer Segelclub (LSC). Bis dahin ist der Weg für den Elftklässler, der am Beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft in Bautzen sein Abitur machen möchte, nur noch halb so weit. „Der See ist einfach toll“, schwärmt er obendrein. Er und Hannes Jochmann (ebenfalls 16) verstanden sich auf Anhieb. Die Jungs sind ein eingespieltes Team.

An die 50 Regatten hat Florian schon mitgemacht. Viermal war er bei den deutschen Meisterschaften dabei, kam mit dem Zweierboot Cadet jeweils im Mittelfeld an. Mit der 29er Jolle ist es da aber noch ein Stück hin. „Man muss sich reinfuchsen, um konkurrenzfähig zu sein“, sagt er. Es braucht zwei Jahre, um das Boot richtig zu beherrschen, fügt sein Vater, Sportwart beim LSC, hinzu. Weil es für die Klasse im Lausitzer Seenland keinen Trainer gibt, kooperiert der Verein mit Trainern aus Österreich, verlegte sein Trainingslager an den Gardasee. Florians nächstes Ziel: Mittelfeld bei den deutschen Meisterschaften 2018.

Segeln ist ein Nischensport. Das ist Florian Wachner bewusst. Dennoch könnte er sich keinen besseren vorstellen. Wie oft er dabei im wahrsten Sinne des Wortes schon baden ging, da habe er aufgehört zu zählen. Jeden Fehler kriege man sofort zu spüren, sagt er. Und dass er durch den Sport selbstständiger geworden ist. Zwar sei es beim Wettkampf stressig, aber sonst mache Segeln einfach nur Spaß. Es ist für ihn „die komplette Abkopplung vom Alltag.“ Die Saison geht von Anfang April bis Ende Oktober. An den Wochenenden dazwischen ist die Familie fast immer an irgendeinem See – und Florian die meiste Zeit auf dem Wasser. Zwei-, auch dreimal die Woche trainiert er am Bärwalder See. Das sei nötig, wenn man mehr will als nur eine Freizeitbeschäftigung. Im Winter befasst er sich mit Technik und Taktik, geht als Ausgleichssport ins Fitnessstudio und schwimmen. Dann könne er es kaum erwarten, „bis es wieder los und aufs Wasser geht.“

Über den Jahreswechsel wird er seinen Trainerschein machen. Der LSC möchte eine Jugendabteilung anschieben. Neun Kinder ab 9 Jahre sind schon dabei und ganz heiß darauf, dass Florian ihnen Tipps gibt. Im Nachwuchsbereich deckt der Verein die Kosten, stellt auch Boote. Doch wer so wie Florian weiter in die olympische 49er Klasse möchte, der braucht irgendwann Sponsoren. Da sei er noch auf der Suche, sagt er.

Bei der Regatta am Wochenende wird Florian Wachner voraussichtlich mit einem Ixylon in See stechen. Erwartet werden mehr als 30 Boote aus Sachsen und Tschechien. Es ist die zweite Regatta, die der LSC nach dem Einzug in sein neues Vereinsheim am Hafen in Klitten veranstaltet. Zugesagt haben auch Segler aus Bautzen. Deren Stauseepokal 2017 übrigens am Bärwalder See ausgetragen wird.

Zuschauer sind zur Regatta willkommen: am 19. August Nachmittag / am 20. August Vormittag am Ufer in Klitten.

