Am Landberg wird Zisterne gebaut

Um in einem Brandfall genug Löschwasser vorrätig zu haben, soll am Landberg bei Herzogswalde eine Zisterne angelegt werden. Der Stadtrat vergab dafür einen Auftrag an das Bauunternehmen Jan Richter aus Nossen. Der Behälter, ein Betonfertigteil, wird von einem Hersteller aus Berlin angeliefert. Die Gesamtkosten liegen bei 64 000 Euro.

Wilsdruff setzt in jüngerer Zeit verstärkt auf Löschwasserzisternen. So wurde bereits im vergangenen Jahr ein solcher Behälter in Obergrund angelegt. Die Zisternen sind wartungsärmer und platzsparender als Löschteiche. Zudem droht ihnen im Winter keine Frostgefahr. Die Zisterne in Herzogswalde soll 100 Kubikmeter Wasser fassen. Bisher musste die Feuerwehr dort im Brandfall lange Schlauchstrecken legen, da es kein öffentliches Leitungsnetz gibt. Auch gibt es in unmittelbarer Nähe keine geeigneten natürlichen Gewässer als Zapfstellen. (hey)

