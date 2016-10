Am Kulti sprudelt es bald wieder Nicht nur die alten Brunnen werden bis zur Eröffnung des Kulturpalastes im Außenbereich nah am Original gestaltet.

So schön sollen die Brunnen demnächst vor dem renovierten Kulturpalast sprudeln. © Visualisierung:

Was innen mit modernster Technik ausgestattet wird, soll von außen aussehen, als ob die Zeit stehen geblieben ist. Dresdens Straßenbauamtschef hält eine Visualisierung vom Vorplatz des Kulturpalastes hoch. „Wenn Sie noch ein Foto von 1970 haben, werden Sie das wiedererkennen“, sagt Reinhard Koettnitz. Der gesamte Komplex steht unter Denkmalschutz. Während im Konzerthaus die Arbeiten auf die Zielgerade einbiegen, haben sie im Außenbereich erst im September begonnen. Bis Ende März 2017 sollen sie dennoch abgeschlossen sein. Insgesamt werden 2,33 Millionen Euro ausgegeben.

Brunnen: Die Wasserspiele kommen wieder auf die Seite zum Altmarkt hin

Für viele war dies die wichtigste Frage: Kommen die beliebten Brunnen zurück? Ja, sie sind ein wichtiger Bestandteil und werden ähnlich ihrer früheren Form wieder angelegt. Die 7,39 Meter mal 7,39 Meter großen und rund einen halben Meter hohen Wasserbecken werden wechselnd beleuchtet, die Fontänen sprudeln nicht allzu hoch. Koettnitz zeigt bis zur Hüfte. Denn man soll auf den Brunnenrändern sitzen können, ohne dabei nass zu werden. Bevor die Wasserspiele dauerhaft zu sehen sind, ist ein dreiwöchiger Probelauf nötig, um die Düsen richtig einzustellen.

Beflaggung: Die alten Fahnenmasten bleiben stehen

Eine Überraschung erlebten die Arbeiter, als sie die alten, fast 30 Meter hohen Masten auf dem Vorplatz überprüften, die dort seit der Eröffnung 1969 stehen. Kaum Rost, sagt Koettnitz. Deshalb wurde entschieden: Sie bleiben. Nur die Technik an den Füßen wird erneuert, um die Fahnen zu hissen. Der gesamte Vorplatz bekommt eine separate Beleuchtung, die die bisherige auf den Gehwegen ersetzt. Das Licht strahlt künftig aus einer Höhe von neun Metern.

Bänke und Stellplätze: An- und Abreise soll bequem sein, genau wie das Sitzen

Zwischen den Brunnen werden Bänke aufgestellt, mit Steinsockeln und Sitzen sowie Lehnen aus Pressholz. An der Rosmaringasse und der Galeriestraße werden einige Fahrradbügel angebracht. Für Behinderte wird es an der Ostseite zudem zwei Stellplätze geben, erklärt Koettnitz. Dort werden auch drei Taxiflächen eingerichtet. Für die Fahrer wird es bei großen Veranstaltungen auch möglich sein, auf der Wilsdruffer Straße zu halten. Ansonsten sollen die Besucher zuallererst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder in der Tiefgarage unter dem Altmarkt parken.

Gehweggestaltung: Die Anordnung der Platten wird klassisch modern sein

Die Bauleute verlegen die einen mal einen Meter großen Granitplatten aus hellgrauem, rotem und anthrazitfarbenem Naturstein so, wie es früher auf dem Vorplatz ausgesehen hat. Über die gesamte Breite verläuft eine rote Mittelfläche, die von hellgrauen Plattenstreifen, die beidseitig einen dunklen Rand bekommen, in gleichen Abständen unterbrochen wird. Dunkle, große Platten werden die rote Mittelfläche auflockern. Das gesamte Erscheinungsbild orientiert sich an der klassischen Moderne und stellt einen Bezug zum Stützenraster des Kulturpalastes her.

Seiten: Das Motiv des Vorplatzes wird an den Rändern fortgesetzt

An den Seiten wird das Vorplatz-Motiv auf der Schloß- und der Galeriestraße weitergeführt. Dunkle Bänder schließen die Arkadengänge des Gebäudes ab.

Lieferbereich: An der Nordseite werden Bäume gepflanzt

Der Anlieferbereich im Norden bekommt kleine Pflasterplatten. Die Fläche wird auf beiden Seiten von Pollern begrenzt. Hinter dem Kulturpalast werden an der Rosmaringasse noch sieben Spitzahorne gepflanzt.

zur Startseite