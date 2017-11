Am Kulti fallen die letzten Gerüste Vor dem sanierten Konzerthaus können nun auch wieder Fahnen gehisst werden.

Bereit für die ersten Fahnen: Die Masten vorm Kulti sind fertig. © Sven Ellger

Die drei Fahnenmasten vor dem Kulturpalast sind wieder zu sehen. In den letzten drei Monaten sind sie sandgestrahlt und neu lackiert worden. Außerdem lassen sich Fahnen in Zukunft mit einem Akkuschrauber nach oben kurbeln. Früher musste man dafür in einen Schacht klettern und dort den Elektromotor anwerfen.

Insgesamt werden rund 150 000 Euro in die Rekonstruktion der 30 Meter hohen Masten gesteckt, die übernächstes Jahr 50 Jahre alt werden. Das Denkmalschutzamt beteiligt sich mit 63 000 Euro an den Arbeiten. Erhalten wurde am linken Mast die große Rolle, auch wenn sie heute keinen Zweck mehr erfüllt. (SZ/sr/sh)

