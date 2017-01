Am Klinikum fehlen Türklinken Unbekannte haben an einem historischen Gebäude vier Messing-Griffe abmontiert. Solche Fälle häufen sich in letzter Zeit in Görlitz.

Der Haupteingang vom Klinikum Görlitz. © Nikolai Schmidt

Kriminelle haben in der Nacht zum Donnerstag auf dem Gelände des Görlitzer Klinikums an einem historischen Gebäude vier Türklinken aus Messing demontiert und gestohlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Ein Wachmann habe den Diebstahl bei einer Kontrolle bemerkt und die Polizei gerufen. Sachschaden entstand nicht, der Wert der Beute wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Taten der jüngeren Vergangenheit im Görlitzer Stadtgebiet. Nach wie vor sei unklar, ob es sich um Buntmetalldiebe handelt oder um spezialisierte Täter, die sich auf historisch anmutende Drückergarnituren spezialisiert haben, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an. (SZ)

