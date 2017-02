Am Ketzerbach fallen 20 Pappeln Die Landestalsperrenverwaltung begründet das mit der Pflicht zur Verkehrssicherung.

© Symbolfoto: Marco Klinger

Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen fällt diese Woche an zwei Gewässern im Landkreis Meißen Bäume. Die Arbeiten finden am Ketzerbach entlang der Straße zwischen Prositz und Wachtnitz (Stadt Lommatzsch) und an der Großen Röder unterhalb der Kläranlage Radeburg statt. Gefällt werden ausschließlich bruch- und wurfgefährdete Hybridpappeln.

Am Ketzerbach handelt es sich um 20 Bäume, für die neue nachgepflanzt werden. An der Großen Röder sind zehn Pappeln betroffen. Die Pappeln stehen auf Grundstücken der Landestalsperrenverwaltung. Mit der Fällung kommt sie ihrer Pflicht zur Verkehrssicherung nach. Die Maßnahmen wurden im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, so Britta Andreas, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung. (SZ)

