Am Kältepol des Osterzgebirges Der November begann relativ warm und endete wettermäßig mit einem Paukenschlag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rehefeld-Zaunhaus schlummerte am 10. November unter einer Schneedecke. Hier ist es meistens am kältesten im Osterzgebirge. © Frank Baldauf Rehefeld-Zaunhaus schlummerte am 10. November unter einer Schneedecke. Hier ist es meistens am kältesten im Osterzgebirge.



Die erfreulichste November-Nachricht zuerst: Es gab doppelt so viel Sonne wie im Oktober! Nur um es gleich zu relativieren: Es war etwas mehr, als wir sonst im Novemberdurchschnitt haben. Und Zinnwald- Georgenfeld war mal wieder vom Monatsdurchschnitt der kälteste deutsche Ort unter 900 Meter.

Nachdem es am 1. November zumindest auf dem Erzgebirgskamm mit dem wärmsten Tag des Monats losging, stürzte die Temperatur schnell in den Keller. Auch sonst war es am Monatsanfang durchwachsen. Immer wieder Regenschauer, viele Wolken und eher mäßige Temperaturen. Ein Tiefdruckgebiet lag am 6. über uns, und an seiner Rückseite wurde es weiter kälter, sodass sich auch im Tiefland der Schnee durchsetzte und das Osterzgebirge am Morgen des 9. November unter einer Zuckerdecke aus Schnee aufwachte. Während die weiße Pracht in tiefen Lagen den Tag nicht überlebte, schneite es in den Hochlagen weiter, sodass am Morgen des 11. November in Zinnwald neun Zentimeter Schnee gemessen wurden.

Der Luftdruck stieg nun stetig an, und am 13. und 14. lachte bei herrlichstem Hochdruckwetter so gut wie überall den ganzen Tag die Sonne. Allerdings wurde es nachts auch lausig kalt. Doch viel zu schnell ging dem Hoch die Puste aus, und es wurde wolkiger, windiger und wärmer. So fing es auch im Bergland wieder zu tauen an. Am 17. war es auch hier mit der weißen Pracht vorbei, der Nebel hatte uns wieder und auch der Regen. Richtig ungemütlich mit viel Wind war es am 18. Interessanterweise war dies aber im Tiefland der wärmste Tag. Dohna schaffte gar noch einmal 16,5 Grad. Vom 20. bis 25. war es dann ziemlich ruhig. Oft steckten wir im Nebel oder Dauergrau des Hochnebels, und die Temperaturen bewegten sich langsam nach unten. Pünktlich zum 1. Advent fing es in den Bergen zu schneien an, aber es war noch lang nicht die ersehnte Einwinterung. Gerade ein Zentimeter Schnee lag am Morgen des 28. Der 29. war überall ein richtig schöner Tag mit viel Sonne, aber die Temperaturen bewegten sich nur im Flachland noch über null Grad. Dann endete der November mit einem wettermäßigen Paukenschlag! Nach einem ruhigen und teilweise noch sonnigen Morgen mit fantastischer Fernsicht kamen von Norden immer mehr Wolken, und bald rieselten selbst in Dresden die Flocken. Während der Schnee in der Nacht im Flachland leider wieder in Regen überging, schneite es in den Bergen weiter, sodass am Morgen des 1. Dezember bei heftigstem Sturm in Zinnwald 18 Zentimeter Schnee gemessen wurden. Während der November temperaturmäßig im Rahmen blieb, war er niederschlagsmäßig zumindest im Tiefland zu trocken.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

zur Startseite