Bilder des Jahres 2016 Am Jahresende wieder solo René Peschel aus Schönbrunn wollte übers Fernsehen eine Frau finden. Anwärterinnen gab es. Doch gefunkt hat’s leider nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter René Peschel mit seinem Hund Benny. Tierlieb sollte seine Partnerin sein, wünscht sich der Schönbrunner. Neben Benny gehören Hund Struppi, Rassekatze Salina, sechs Kanarienvögel, fünf Wellensittiche sowie Kaninchen zur Familie. Der 38-Jährige wünscht sich eine Frau. Platz für sie wäre nicht nur auf der Gartenbank am Haus. © Steffen Unger René Peschel mit seinem Hund Benny. Tierlieb sollte seine Partnerin sein, wünscht sich der Schönbrunner. Neben Benny gehören Hund Struppi, Rassekatze Salina, sechs Kanarienvögel, fünf Wellensittiche sowie Kaninchen zur Familie. Der 38-Jährige wünscht sich eine Frau. Platz für sie wäre nicht nur auf der Gartenbank am Haus.

Der 38-Jährige wünscht sich eine Frau. Platz für sie wäre nicht nur auf der Gartenbank am Haus.

René Peschel wird gelegentlich von wildfremden Menschen angesprochen. In Dresden zum Beispiel, in Kamenz oder Bautzen. Die Fremden fragen ihn dann, ob er der Bäckergeselle „aus der Lausitz“ sei, der es auf der Suche nach einer Partnerin bis zu RTL geschafft hat. Der 38-Jährige ist selbstbewusst genug, sich zu seinem Fernsehauftritt bei „Schwiegertochter gesucht“ zu bekennen. Zumal er dort keine schlechte Figur gemacht hat. Er ist aber auch bodenständig genug, um die Publicity nicht unbedingt zu suchen.

Im April war es das erste Mal, dass René Peschel im Fernsehen zu sehen war. Und ganz Schönbrunn (und nicht nur der Bischofswerdaer Ortsteil) schaute zu. Bis zum Spätherbst folgten mehrere Folgen der Staffel, bei denen die Zuschauer den Schönbrunner begleiten konnten. Zwei der Frauen, die sich auf die Fernsehannonce hin gemeldet hatten, vermittelte der Sender nach Schönbrunn. Beide kamen aus Thüringen. Die eine, so war es mit dem Sender abgesprochen, holte René Peschel am Bischofswerdaer Bahnhof ab, die andere an der Bushaltestelle in seinem Heimatdorf. Mit dabei war natürlich ein Kamerateam. Es begleitete René Peschel und die Frauen eine ganze Woche lang. Das Bizarre an der Sache: Beide Frauen zogen zur selben Zeit im Haus der Familie in Schönbrunn ein, mussten also irgendwie miteinander klar kommen.

Tourismuswerbung für die Region

Eine der beiden Besucherinnen packte schon nach drei Tagen ihren Koffer und fuhr wieder nach Hause. Die andere blieb. René Peschel zeigte ihr die Jagdbaude am Butterberg, fuhr mit ihr in ein Pirnaer Museum, besichtigte den Miniatur-Umgebindehauspark in Cunewalde und den Irrgarten in Kleinwelka – und machte so ganz nebenbei Tourismuswerbung für die Region. Denn natürlich waren die Fernsehleute überall mit dabei. Nach der einen Dreh-Woche hielten René und die Frau Kontakt zueinander, besuchten sich am Wochenende gelegentlich. Doch eine Bindung fürs Leben, wie es der Schönbrunner erhofft hatte, wurde es leider nicht. „Es hat nicht gepasst“, sagt er rückblickend.

Natürlich wäre es schön gewesen, wenn er die Frau fürs Leben gefunden hätte, sagt René Peschel. Er bleibt auf der Suche, hofft auf eine neue Chance im neuen Jahr. Was er sich wünscht, ist das Glück ehrlicher Leute, die wie er und seine Eltern mitten im Leben stehen, die täglich ihre Arbeit verrichten – in diesem Fall in der familiengeführten Bäckerei –, die es sich zu Hause schön machen und die freien Stunden genießen. Zu seiner Wunsch-Partnerin sagt René Peschel : „Sie sollte genau so bodenständig wie ich sein. Sie sollte ein gutes Herz haben und tierlieb sein.“ Ideal wäre, wenn sie nicht weiter als 50, 60 Kilometer von Bischofswerda entfernt wohnen würde. Der 38-Jährige ist unternehmungslustig. Er fährt ins Kino. Besucht Museen und Ausstellungen. „Aber alleine? So etwas macht doch erst zusammen richtig Spaß“, sagt René Peschel.

Verständnis für Beruf nötig

Sicher muss eine Partnerin auch Verständnis für seinen Beruf als Bäcker haben. Bei Peschels, die in Schönbrunn die Bäckerei Barchmann führen, wird traditionell gebacken. Früh halb Drei klingelt der Wecker. Renés Vater Horst Peschel führt den Handwerksbetrieb in vierter Generation, den sein Sohn irgendwann einmal übernehmen wird. Trotzdem ist es nicht so, dass eine Frau die Bäckerei mit heiratet. Eine künftige Partnerin müsse nicht unbedingt im Familienbetrieb mitarbeiten, betont René Peschel.

Auch wenn es mit einer Partnerin 2016 nicht geklappt hat – es war für ihn kein verlorenes Jahr, sagt der Schönbrunner. Er lernte viele neue Leute kennen, darunter das Kamerateam der Produktionsfirma – „alles Leute wie du und ich, ganz und gar nicht abgehoben“, sagt René Peschel. Außerdem sei er durch seine Fernsehauftritte selbst gewachsen. „Ich bin mutiger und selbstbewusster geworden. Ich gehe jetzt offener auf andere Menschen zu, rede mit ihnen, mache gern auch mal einen Spaß.“ Hinzu kommt: Das Feedback auf seinen Fernsehauftritt war ausschließlich positiv. Viele bewundern ihn für seinen Mut, sich in einer so persönlichen Angelegenheit der Kamera zu stellen. Nach seinem größten Wunsch für 2017 braucht man René Peschel nicht zu fragen. Wir drücken die Daumen, dass es im neuen Jahr klappt mit der Traumfrau!

zur Startseite