Am Hengstberg soll gebaut werden Derzeit wird der Umbau der dringend sanierungsbedürftigen Straße in Bannewitz geplant. Es wird aber noch dauern, bis der Bau startet.

© Frank Baldauf

Wer die Straße Hengstberg (Kreisstraße K 9017) im westlichen Bannewitz kennt, weiß, dass die Strecke dringend ausgebaut werden muss. Diese Sanierung ist auch im Pirnaer Landratsamt schon seit mehreren Jahren ein Thema. Vor einem Jahr, als es gar nicht mehr anders ging, flickte der Landkreis die schmale Holperpiste. Damals wurden Hochwasserschäden am Fahrbahnrand beseitigt.

Wie Martina Aurisch, die Leiterin des Straßenbauamtes in Pirna, mitteilt, sollen in den kommenden Jahren der Anschluss des Hengstbergs an die Horkenstraße und die Straßenführung am Hengstberg verbessert werden. Außerdem ist geplant, eine neue Brücke über den Poisenbach zu bauen – genau an dem Standort, an dem die bisherige Rosenbrücke steht. „Mit diesen Vorhaben sind umfangreiche Voruntersuchungen verbunden“, sagt Martina Aurisch. Derzeit liefen umweltplanerische Untersuchungen, unter anderem wegen des Tier- und Pflanzenschutzes auf dem Hengstberg. Denn bei der umfangreichen Baumaßnahme wird es sich nicht vermeiden lassen, derzeitige Grünflächen am Fahrbahnrand zu bebauen. Parallel zu diesen Untersuchungen würden aktuell die Entwürfe für die Straßentrasse und die Knotenpunkte erarbeitet.

Im kommenden Jahr will der Landkreis mit den Planungen so weit vorankommen, dass alle Entwürfe fertig erstellt sind und anschließend genehmigt werden können. Wie viel die Maßnahmen kosten, und wann genau die Bauarbeiten am Bannewitzer Hengstberg beginnen können, sei derzeit noch nicht klar. Das sei vom Genehmigungsverfahren und einer sicheren Finanzierung der Baumaßnahme abhängig. Amtsleiterin Martina Aurisch ist aber optimistisch, dass es in den kommenden drei Jahren am Hengstberg vorangehen könnte. „Die Straßenbauverwaltung des Landkreises geht von einem Bauzeitraum in den Jahren 2018 und 2019 aus“, sagt sie.

