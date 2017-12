Am Heiligabend auf Tour Landrat Michael Harig und sein Beigeordneter Udo Witschas dankten Menschen, die zu Weihnachten arbeiteten.

Im Bautzener Polizeirevier übergab Landrat Michael Harig am Heiligabend an Revierleiter Mario Steiner (l.) und seinen Mitarbeiter Stephan Schlenkrich ein Präsent. © Carmen Schumann

Bautzen. Es sei eine ruhige Nacht gewesen, die seine Kollegen gerade hinter sich gebracht hatten, berichtete Mario Steiner, der Leiter des Bautzener Polizeireviers, am Morgen des Heiligen Abends Landrat Michael Harig. Der hatte sich zu seiner traditionellen Weihnachtstour aufgemacht, bei der er all jenen danken wollte, die arbeiten, während andere feiern. Selbstverständlich sei es nicht, dass eine Nacht ruhig bleibt für die Polizisten, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen.

Es sei ein aufregendes Jahr gewesen für die 160 Kollegen des Polizeireviers. „Aber ich denke, wir haben die Stadt Bautzen wieder ein wenig friedlicher gemacht“, sagte Polizeioberrat Mario Steiner. In der schwierigen gesellschaftlichen Situation, in der wir uns zurzeit befinden, stünden er und seine Kollegen oftmals zwischen den Fronten.

Die Tagschicht am Heiligen Abend dauert zwölf Stunden. „Wir bringen vier Funkstreifenwagen auf die Straße, um der Probleme Herr zu werden, die es leider auch zu Weihnachten gibt“, sagte Mario Steiner dem Landrat. Weihnachtliche Stimmung komme bei den Kollegen da erst nach Feierabend auf. Doch seine Mitarbeiter, die sich über Kaffee und Stollen vom Landrat freuten, seien es gewöhnt, an einem oder mehreren Tagen während des Festes im Einsatz zu sein.

Michael Harigs Beigeordneter Udo Witschas brachte derweil ein kleines Präsent zu den Mitarbeitern des Bautzener Altenpflegeheimes „Haus Immisch“. Jeweils zehn Mitarbeiter waren an diesem Tag in der Früh- und in der Spätschicht für die betagten Bewohner da. In den fünf Wohnbereichen herrschte eine familiäre Atmosphäre. Wie Wohnbereichsleiter Norbert Grohmann sagte, gestaltet jeder Wohnbereich das Fest individuell. Dazu gehöre auch der Besuch des Weihnachtsmannes. Jeder Bewohner erhalte ein individuell auf ihn zugeschnittenes kleines Geschenk. Das könne ein Buch oder eine CD oder auch ein Körperpflegemittel sein. Manche Bewohner würden von ihren Verwandten abgeholt, um den Tag in der Familie zu begehen. Zu diesem Tag unbedingt dazu gehört, dass die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird.

Michael Harig und Udo Witschas besuchten am Heiligen Abend weitere Einrichtungen in Hoyerswerda, Bischofswerda und Kamenz, um den am Feiertag Arbeitenden zu danken.

