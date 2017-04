Am häufigsten kracht es in Bautzen Die Zahl der Unfälle ist fast überall in Ostsachsen gestiegen. Und: Bei jeder fünften Kollision flieht der Verursacher. Das sind zwei Ergebnisse der Verkehrsunfallstatistik für 2016.

Mehr Unfälle auf ostsächsischen Straßen – die Unfallstatistik für 2016 zeigt: In der Region kracht es immer häufiger. © dpa

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Ostsachsen ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist das Ergebnis der Unfallbilanz, die die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag veröffentlicht hat. Dabei gibt es allerdings regionale Unterschiede. So wurden die meisten Unfälle aus dem Revierbereich Bautzen gemeldet. Einen Anstieg der Zahlen gab es auch auf der A 4. Rund um Zittau und Weißwasser sank die Zahl der Kollisionen dagegen leicht. Bei etwa jedem neunten Unfall wurden Menschen verletzt. 29 Menschen starben – sechs weniger als 2015. Die Zahl der Schwerverletzten lag mit 648 etwa zehn Prozent über dem Vorjahresniveau. Hauptunfallursachen waren Vorfahrtsfehler und überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit. Etwa jeder dritte Verkehrsunfall mit Personenschaden war darauf zurückzuführen. Auf den weiteren Rängen folgten unzureichender Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden, Fehler beim Abbiegen und Alkoholkonsum als Ursache.

Die Zahl der Unfälle, an denen Fahrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren beteiligt waren, bewegt sich mit 1 997 Fällen etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings wurden 35 Prozent aller Unfälle, die sich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit oder zu geringem Sicherheitsabstand ereignet hatten, von jungen Fahrern ausgelöst. Bei jedem zehnten Verkehrsunfall mit jungen Fahrern war Alkohol im Spiel. Bei der Generation 65 plus waren indes vor allem Vorfahrts- oder Abbiegefehler Auslöser für Kollisionen. Fahrer über 65 waren 2016 an jedem fünften Unfall in der Oberlausitz beteiligt.

Aus der Unfallstatistik zurück 1 von 10 weiter Die Anzahl der polizeilich erfassten Verkehrsunfälle, auch der mit Personenschaden, ist in den Landkreisen Bautzen und Görlitz das zweite Jahr in Folge angestiegen – von 15 799 im Jahr 2015 auf 16 145 im vergangenen Jahr. Am häufigsten krachte es im Revierbereich Bautzen, und hier vor allem in der Stadt selbst. Entgegen dem allgemeinen Trend sank die Zahl der Kollisionen in den Revierbereichen Zittau-Oberland und Weißwasser leicht. Auch auf der Autobahn haben sich 2016 mehr Unfälle ereignet als im Jahr davor. In etwa jedem fünften Fall ging eine Kollision mit einer anschließenden Unfallflucht einher. Oft handelte es sich dabei um sogenannte Parkrempler oder Außenspiegelkollisionen Dank der Zeugenhinweise gelang es den Ermittlern, mehr als zwei von fünf dieser Fälle aufzuklären. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den Monaten Mai und November. Am häufigsten krachte es vormittags in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr sowie nachmittags zwischen 14 und 18 Uhr. Die Zahl der Unfälle, an denen Fahranfänger – also junge Leute zwischen 18 und 24 Jahren - beteiligt waren, ist in etwa gleichgeblieben. Besonders häufig fielen junge Fahrer jedoch als Verursacher auf, wenn Unfälle aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit (35 Prozent) oder nicht ausreichendem Sicherheitsabstand (18 Prozent) verursacht wurden. Bei jedem zehnten Verkehrsunfall mit jungen Fahrern war Alkohol im Spiel. An mehr als jeder fünften Kollision waren Verkehrsteilnehmer im Alter von 65 oder mehr Jahren beteiligt. In jedem dritten Fall war ein Vorfahrts- oder Abbiegefehler Grund für einen Zusammenstoß. Mit einem Anteil von rund 21 Prozent war auch im Jahr 2016 etwa jeder fünfte von der Polizei in der Oberlausitz registrierte Verkehrsunfall ein Zusammenstoß mit Wildtieren. Die Landratsämter der Landkreise Bautzen und Görlitz sowie die Polizei haben im Jahr 2016 bei Geschwindigkeitskontrollen insgesamt rund 194 000 Verstöße festgestellt. Insgesamt 53 584 Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden 2016 in Ostsachsen registriert, dazu gehörten rund 920 Handyverstöße sowie über 5 400 ertappte Gurtmuffel.

Der Anteil der Motorradunfälle lag im Jahr 2016 in etwa auf Vorjahresniveau. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz starben fünf Biker im Straßenverkehr. Radfahrer waren in der Oberlausitz im zurückliegenden Jahr ebenfalls in ähnlichem Rahmen wie 2015 in Unfälle verwickelt. Die Polizeidirektion Görlitz registrierte insgesamt 632 Fälle, bei denen fünf Radfahrer tödlich verletzt wurden.

In etwa jedem fünften Fall ging eine Kollision mit einer anschließenden Unfallflucht einher. Oft handelte es sich dabei um sogenannte Parkrempler oder Außenspiegelkollisionen im Begegnungsverkehr. Mehr als zwei von fünf der Fluchten konnten aufgeklärt werden – oft dank Zeugenhinweisen. (szo)

