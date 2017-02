Am glücklichsten in Familie Harmonie und Geborgenheit sind vielen noch wichtiger als die Arbeit, die Spaß macht und von der man leben kann. Das ist auch in Bischofswerda nicht anders.

Der Verein Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland hat seine Freunde und Sympathisanten in Bischofswerda und Umgebung befragt, was für sie Glück bedeutet. Mitinitiatorin Martina Jordan aus Geißmannsdorf stellte die Ergebnisse jetzt auf Anfrage vor. Demnach sind die Antworten von 156 Befragten zwar nicht repräsentativ, aber das Ergebnis lässt eine eindeutige Tendenz erkennen: Mit Abstand die meisten sind am glücklichsten, wenn sie eine Familie haben, sie selbst gesund sind und ihre Angehörigen ebenso. Auch gute und verlässliche Freundschaften, liebe Menschen und Kollegen an der Seite werden für überdurchschnittlich wichtig gehalten. Als Glück beschrieben es die Befragten, wenn sie schöne Erlebnisse haben dürfen, die Sonne scheint, sie die Blume am Wegesrand oder das Lächeln eines unbekannten Kindes in der Straßenbahn sehen. Viele wünschen sich zudem eine Arbeit, die Spaß macht und von der man leben kann. Das Glück kein Dauerzustand sein muss, ist vielen bewusst, umso schöner sei so etwas wie ein Sonnenaufgang.

Die Umfrage entstand aus Anlass des jüngsten Frühstückstreffens am letzten Wochenende in der Gaststätte „Grüne Tanne“ in Putzkau. Fast 200 Gäste hatten sich dort zum Thema „Versuchs doch mal mit Glücklichsein“ ausgetauscht und die Atmosphäre bei Wein und guten Gesprächen genossen, wie Martina Jordan auf Anfrage sagte. Sie moderierte die Veranstaltung zum ersten Mal zusammen mit Gabriele Schulze von der Vereinigten evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Bischofswerda: „Es hat wunderbar harmoniert. Aber fragen Sie nicht, wie aufgeregt wir waren.“

Erste Veranstaltungen 2006

Den Verein Frühstückstreffen hat eine Gruppe junger Frauen 1983 in Zürich ins Leben gerufen. Ein Jahr später kam die Idee nach Deutschland. „Für Bischofswerda gab Helga Ehrler den Anstoß. Sie kannte den Verein und seine Veranstaltung und sprach uns 2005 an“, sagt Martina Jordan. Carmen John wurde ziemlich schnell danach erste Koordinatorin. Inzwischen ist das Martina Jordan, unterstützt von Cordelia Kokotz und vielen anderen. Die erste Veranstaltung gab es 2006 zum Thema „Kinder brauchen Werte“ mit 80 Gästen. Ohne Unterbrechung gab es die Frühstückstreffen seither jedes Jahr zu Beginn eines jeden neuen Jahres. In der Regel kamen weit mehr als einhundert Gäste. (SZ/ass)

