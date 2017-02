Am Gewerbegebiet Süd wird jetzt weiter gebaut Die Firma Hoff übernimmt die Erschließung des Geländes. Es sind auch eine Menge Leitungen zu verlegen.

Seit Mitte 2015 laufen der Abriss von Gebäuden und die Terrassierung der Flächen im Gewerbegebiet Süd. © Dietmar Thomas

Die Erschließung des Gewerbegebietes Süd an der B 169 geht jetzt in seine letzte Phase. Der Stadtrat hat die Erschließung des reichlich vier Hektar großen Geländes vergeben. Die Firma Hoff Straßen und Tiefbau aus Ostrau wird den Bau der Erschließungsstraße und das Verlegen von Trinkwasser-, Abwasser-, Gas-, Elektro- und Telekommunikationsleitungen für rund 413 000 Euro übernehmen. Die Firma hatte das günstigste von insgesamt 16 Angeboten abgeliefert. Mit den Planungen belaufen sich die Kosten für diesen letzten Abschnitt auf rund 480 000 Euro. Ab dem Sommer ist das Gewerbegebiet dann bereit für die ersten Ansiedlungen.

Im Sommer 2015 war mit dem Bau des Gewerbegebietes begonnen worden. Dazu wurden die Gebäude der ehemaligen Möbelwerke und des BMK Süd abgerissen und auf dem abschüssigen Gelände unter Nutzung der Abbruchmassen drei Terrassen angelegt. Abzüglich der Straßen, Böschungen und Nebenanlagen bleiben für die Bebauung 2,5 bis drei Hektar übrig.

Die Pläne für das neue Gewerbegebiet Süd hatte die Stadt seit vielen Jahren verfolgt. Einen Teil der Flächen musste sie aber erst in einer sogenannten Nachtragsliquidation in ihren Besitz bringen, da noch die nicht mehr existenten Möbelwerke in den Grundbüchern standen.

