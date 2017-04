Am Frühstückstisch Geld verdienen Unternehmer-Stammtisch war gestern. Jetzt treffen sich in Meißen jede Woche Geschäftsleute, um neue Kunden zu gewinnen. Ein Erfolgsmodell.

Walter Stuber, Gesellschafter beim Gerüstbauer Gemeinhardt aus Roßwein hat beim Unternehmer-Stammtisch in der Meißner Knorre nur wenig Zeit, die Vorzüge und Ziele seiner Firma vorzustellen. Dass sich das frühe Aufstehen lohnt, zeigen neue Kontakte, die bestenfalls auch neue Aufträge bedeuten. © Anne Hübschmann

Kaffeemaschine an, Handys aus: Es ist sieben Uhr morgens. Im hell erleuchteten Saal der Meißner Knorre haben 30 Männer und Frauen Platz genommen. Für ein ausgiebiges Frühstücksbuffet ist gesorgt. Es riecht nach frisch gekochten Heißgetränken, Eiern, Saft und Backwaren. So angenehm kann Geldverdienen sein. Denn darum geht es den Unternehmern aus dem Großraum Meißen letztendlich.

Der Stammtisch in der Domstadt bildet die Vorstufe zum Umsatz-Plus. „Das Treffen ist dafür da, Geschäftsleute branchenübergreifend miteinander bekannt zu machen, Empfehlungen auszusprechen und letztlich Waren und Dienstleistungen zu verkaufen“, fasst Katharina Pollmer vom Weingut Schuh zusammen. Sie ist eine der Unternehmer, die sich um die Organisation der wöchentlichen Veranstaltung in Meißen kümmern.

Eine andere ist Ellen Schallschmidt-Mietzsch, Steuerfachfrau aus Radebeul. Sie moderiert das Stelldichein der Anwälte, Bauunternehmer, Architekten, Handwerker, Autohändler und Firmenberater als Direktorin des Stammtischs.

Der ist inzwischen aber viel mehr als das – nämlich Teil eines deutschlandweit agierenden Rings namens BNI (Business Network International). Die Idee dahinter ist simples Marketing: Teilnehmer knüpfen Kontakte zu anderen, vermarkten dadurch eigene Dienstleistungen und Produkte. „Insgesamt gibt es 18 BNI-Gruppen mit rund 500 Unternehmern alleine in Sachsen. Das zeigt, dass die Idee funktioniert“, sagt Walter Stuber, Gesellschafter eines Gerüstbauers aus Roßwein. Wie alle Teilnehmer hat der Mann mit dem roten Hemd und dem farblich passenden Brillengestell maximal eine Minute Zeit. „In dieser Spanne können die Teilnehmer sich und ihren Betrieb kurz vorstellen, sagen, was sie zu bieten haben“, fasst Katharina Pollmer zusammen. Während einer nach dem anderen aufsteht und vorträgt, werden nebenbei Visitenkarten in einem schwarzen Kästchen gesammelt und dann untereinander verteilt. Anschließend begrüßen die derzeit 18 festen Mitglieder des Meißner BNI namens „St. Benno“ anwesende Unternehmer aus den eigenen Reihen sowie Externe, die einer Einladung zum Stammtisch erstmals gefolgt sind.

„In hiesigen Gefilden werden noch Friseure, Kosmetiker, Allgemeinmediziner, IT-Experten und Raumausstatter gebraucht“, sagt Schallschmidt-Mietzsch. Mit dieser Nachricht im Kopf werden die Geschäftsleute nach etwa einer Stunde die Knorre wieder verlassen – und bestenfalls mit Gästen aus den gesuchten Branchen zurückkommen. Kurz vor Ende einer jeden wöchentlichen Veranstaltung hat ein Unternehmer die Möglichkeit, seine Firma in einem 15-Minuten-Vortrag ausführlicher vorzustellen. Dieses Mal ist Thomas Kahnt von der Tischlerei Kahnt aus Lommatzsch an der Reihe. „Wir schließen alle Öffnungen am Haus“ gibt er den Slogan der Firma zum Besten. Gleich darauf wird er konkreter, sagt, dass unter anderem dringend Mechaniker gesucht würden. Kann einer der Anwesenden in dieser Hinsicht helfen, wird er sich in der nächsten Woche bei Thomas Kahnt melden. So funktioniert das Prinzip des BNI – eine Hand wäscht die andere. „Dabei stellen wir keine Konkurrenz zu Gewerbevereinen dar oder schieben Aufträge hin und her. Hier passiert nichts heimlich“, stellt Elektromeisterin Katrin Zache klar. Sie ist Schatzmeisterin im BNI St. Benno.

Am Ende der Sitzung wird es noch mal spannend: Bunte Zettel wandern von einer Hand zur nächsten. Darauf stehen Einladungen zu Vier-Augen-Gesprächen und – noch wichtiger – Umsatzgewinne, die durch das BNI generiert worden. „Insgesamt waren es in der letzten Woche 5 300 Euro“, nennt die Direktorin den Gesamtumsatz, der sich aus der Akquise innerhalb der Gruppe ergeben hat. Der erfolgreiche Weg des örtlichen BNI wird übrigens in der nächsten Woche mit der offiziellen Gründung ab 9 Uhr in der Porzelline, Talstraße 9, fortgesetzt.

Anmeldung Gründung BNI St. Benno unter www.bni-so.de

zur Startseite