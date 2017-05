Am Freitag ist wieder Nachtorientierungslauf Bis zu 100 abenteuerlustige Kinder gehen an den Start. Das Kleinhayner Betreuungsteam bereitet eine spannende Nacht vor.

In Gruppen und mit Karte begeben sich die Kinder auf Abenteuertour. © PR

Sie tragen grüne Laibchen überm T-Shirt und Proviant im Rucksack – die Kinder, die am Freitag zum fünften Kleinhayner Nachtorientierungslauf auf die Strecke gehen. In dieser Nacht können die Abenteuerlustigen ab acht Jahre die Geheimnisse der Orientierung in der Finsternis kennenlernen. Sie entdecken beim Lösen von schwierigen Aufgaben und beim Meistern der einzelnen Stationen ihren Spaß am Abenteuer. Dabei sammeln die Teilnehmer in Gruppen und mit Anleitung wichtige Hinweise, um am Ende als Sieger mit einem Schatz nach Hause zu gehen.

Anmeldeschluss: Mittwoch

Anmelden können sich einzelne Kinder oder Freundeskreise wie Sportmannschaften. „Auch für Eltern, die mit ihren Kids auf Abenteuertour gehen wollen, ist eine Anmeldung möglich“, sagt Sören Klapper von den Organisatoren der Kinderspielstadt Kleinhayn. Am Freitag treffen sich ab 19 Uhr alle Teilnehmer auf dem Gelände der zweiten Grundschule am Bobersberg. Das Kleinhayner Betreuerteam hat dort alles für die abenteuerliche Nacht vorbereitet. So werden schnell Teams erspielt und gespannt werden Aufgaben erwartet. Der Lauf beginnt gegen 21 Uhr und geht dann bis tief in die Nacht. Eine Übernachtung danach an der Grundschule und ein Frühstück am Morgen sind gesichert, wenn sie bei der Anmeldung mit angegeben wurden. Anmeldungen und Flyer bekommt man im Geschäft Selectorz am Frauenmarkt sowie in jeglichen Geschäften der Innenstadt. Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro pro Kind, u. a. für Verpflegung in der Nacht und am Morgen. Anmeldeschluss ist der 10. Mai.

Weitere Infos unter der Telefonnummer 0174 9208638 (bei Klappi) oder per Mail an info@zj21.de.

