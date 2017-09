Am Freitag in Zgorzelec: Moderne gegen das 18. Jahrhundert Der Meetingpoint Music Messiaen lädt zu einem besonderen Konzert der Sinfonietta Dresden ein. Im Konzert „Spektren“ stellt das Orchester Kompositionen von Joseph Haydn Werken von Thierry Blondeau gegenüber. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

© Sinfionetta Dresden

Görlitz/Zgorzelec. Nachdem die Sinfonietta Dresden in vielen Konzerten den Blick nach Osten gewendet hat, stellt sie im Konzert „Spektren” am Freitag, um 19.30 Uhr, in Görlitz-Zgorzelec einen sehr eigenwilligen zeitgenössischen Komponisten Frankreichs, Thierry Blondeau, vor. Er gehört zu den wichtigsten Vertretern der zweiten Generation der Musique spectrale und wurde bisher in Sachsen wenig gespielt. Die sogenannte Spektralmusik basiert auf der Obertonreihe bzw. den Obertönen der Instrumente. Dieser besonderen Klanglichkeit möchte das Orchester im Konzert auf den Grund gehen. Die Sinfonietta Dresden legt sehr großen Wert auf die direkte Zusammenarbeit mit den Komponisten, wie auch auf den Kontakt mit dem Publikum. So wird zu diesem Konzert Thierry Blondeau zu den Proben, Aufführungen und zu Publikumsgesprächen anwesend sein.

Für Blondeau, wie auch für das Orchester, gehört Joseph Haydn zu den spannendsten, klangsinnigsten Komponisten des 18. Jahrhunderts. Haydns Musik ist für die Sinfonietta wiederum vielfach so unerhört, überraschend und farbig, dass es für sie nahe lag, diese beiden Tonschöpfer in einem Konzert gegenüberzustellen. Für das Konzert Spektren hat die Sinfonietta Heidemarie Wiesner, eine Pianistin mit sorbischen Wurzeln, engagiert. Das Publikum darf sich auf eine überraschende Interpretation dieser vielseitigen Musikerin, die gleichermaßen in der Welt der Klassik und der Improvisation zu Hause ist, freuen.

Seit vielen Jahren arbeitet die Sinfonietta Dresden in Konzerten in Kooperation mit den Komponistenklassen Halle und Magdeburg mit dem Dirigenten und Solorepetitor der Landesbühnen Sachsen, Uwe Zimmermann zusammen. Diese langjährige Zusammenarbeit wird mit diesem für die Sinfonietta Dresden typischen, größeren Konzert würdig gefeiert.

