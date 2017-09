Am Freitag auf Spurensuche nach dem Wolf Wer am Freitag bei einem Vortrag mit Exkursion in Rietschen dabei sein möchte, muss sich jetzt anmelden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Rietschen. Das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ lädt m Freitag zu einem reich bebilderten Wolfsvortrag mit anschließender Spurenexkursion nach Rietschen ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Wolfsscheune im Erlichthof. Dabei findet nach einem Einführungsvortrag anschließend eine Spurenexkursion statt, bei der den Teilnehmern ein Einblick in den Lebensraum der Wölfe geboten wird. Mit etwas Glück findet man dabei auch Fährten und Losungen der Wölfe. Der „Ausflug ins Wolfsgebiet“ dauert ca. drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist bei Exkursionen auf 20 Personen begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung beim Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ erforderlich.

Kontakt. Tel: 035772 40235, E-mail: kontaktbuero@wolf-sachsen.de

