Am Freibad droht neues Verkehrschaos Die Zufahrt zum „Zacke“ ist beengt. Die Lösung, die für das Problem gefunden wurde, ist in dieser Saison nicht machbar.

Bis zum Start der Freibadsaison im Mai ist es noch ein bisschen hin. Doch bereits jetzt steht fest, dass sich die Besucher im „Zacke“ in diesem Jahr wieder auf mehr Verkehrsprobleme einstellen müssen. Das Problem ist die beengte Straße, die von der Wilsdruffer Straße zum Freibad führt und in dieser Saison auch wieder als Ausfahrt dienen muss. Das teilte Bauamtschef Gerhard Schiller in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit.

Mit einer neuen Ausfahrt war das Problem im vergangenen Jahr eigentlich schon gelöst worden. Autofahrer, die den Parkplatz verlassen, fuhren einen Umweg weiter Richtung Westen über die Straßen Zum Freibad, Zur Quäne und Oberstraße, um zurück zur Kesselsdorfer Straße und zur Wilsdruffer Straße zu kommen. Die Straße, die direkt von der Wilsdruffer Straße zum Freibad führt, fungierte nur noch als Zufahrt. Weil die Straße Zur Quäne aber ab März saniert wird, ist sie über mehrere Monate voll gesperrt.

„Wir schneiden das Bad komplett ab“, sagte Freitals Bäderchef Lars Tschirner im Technischen Ausschuss. Er ist Stadtrat für die Bürger für Freital. „Wir versuchen, die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten“, entgegnete Bauamtschef Schiller. Konkrete Daten konnte er noch nicht nennen. Bei halbseitiger Sperrung könne die Straße wieder als Ausfahrt vom Freibad genutzt werden. Die Autos vom Freibad-Parkplatz ausnahmsweise über den Damm eines nahen Rückhaltebeckens und so zur Wilsdruffer Straße zu leiten, sei nicht möglich. „Dort gibt es keinerlei Absturzsicherung.“

