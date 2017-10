Am Feiertag ist die Region voll verluthert

Großweitzschen/Klosterbuch. Die Mimen des Mittelsächsischen Kultursommers, Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Hartha und des Fördervereins Kloster Buch gestalten am 31. Oktober einen besonderen Tag. An dem gibt es unter der Überschrift „voll verluthert“ Informationen über den Reformator Martin Luther in nicht alltäglicher Form. So werden zwischen 10 und 17 Uhr in und um die Kirche Großweitzschen sowie im Kloster Buch Spielszenen über Luthers Weggefährten zu erleben sein. In der Kirche stellen die Kantoreien aus Großweitzschen und Hartha den Liedvers „Ein fester Burg ist unser Gott“ in verschiedenen Versionen vor. Später geht es auf dem Lutherweg nach Klosterbuch. Dort gibt es eine Führung durch die Klosteranlage sowie ein Konzert mit dem Leipziger Frauenchor „T. Voices“. Auch an einen Imbiss ist gedacht. (DA/sig)

