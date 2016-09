Am ersten Spieltag ist alles dabei Die drei Mannschaften aus der Region haben einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Für die Handballer des SV Leisnig 90 hat die alte Saison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga in der neuen eine Fortsetzung gefunden. Gleich am ersten Spieltag ging es gegen den Mitaufsteiger Motor Gohlis Nord Leipzig. Schon in der vergangenen Saison hatten sich die beiden Teams umkämpfte Begegnungen geliefert. Das sollte auch diesmal so sein. Am Ende trennten sich die beiden Neulinge mit einem 28:28-Remis.

Zunächst hatten jedoch die Leipziger mehr vom Spiel. Sie führten in der 22. Minute mit 12:6. Doch mit Kampfgeist und viel Stimmung durch die eigenen Fans kämpften sich die Bergstädter heran. Bis zur Pause konnten die Leisniger den Rückstand auf zwei Tore verkürzen (12:14). In der zweiten Hälfte wurde den Zuschauern ein packender Handballkrimi geboten. Die Bergstädter holten auf, konnten sich danach aber ebenso wenig wie die Gäste absetzen. So trennten sich die Aufsteiger mit einem wohl gerechten Unentschieden.

Nach dem Erfolg vor einer Woche in der ersten Pokalrunde verbuchten die Akteure der HSG Neudorf/Döbeln II auch im ersten Punktspiel einen vollen Erfolg. Der fiel allerdings knapp aus. 30:29 hieß es gegen den SC DHfK Leipzig II. Die Mannschaft von Trainer Helmut Herrmann fand schwer ins Spiel und so gingen die Gäste schnell mit zwei Toren in Führung. Die HSG kam nun aber besser ins Spiel und konnte den Spieß schnell drehen. Jedoch konnte keine der beiden Mannschaften sich mehr als zwei Tore absetzen und so ging es mit 15:14 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel legte die Heimsieben zwar immer wieder vor, doch die Gäste blieben dran. Eine Minute vor Schluss bauten die Neudorf/Döbelner ihre Führung erstmals auf drei Tore aus. Durch leichtfertige Ballverluste bei den Gastgebern kamen die Gäste noch auf ein Tor heran.

Die Aufgabe für die zweite Vertretung des VfL Waldheim 54 war wohl zu groß. Beim Bezirksmeister der vergangenen Saison, SG Lok Wurzen, setzte es eine deutliche 27:33-Niederlage. Die Gäste mussten auf die beiden Torhüter Nico Nabor und Gunnar Jaroschinski sowie Christian Gruner und Christian Franke verzichten. Ohne etatmäßigen Torhüter wurde die Hürde noch deutlich höher. Bis zur Mitte der ersten Hälfte konnte der VfL seinen Spielstil aufziehen und führte stets mit zwei bis drei Treffern. Danach fühlten sich die Waldheimer oft von den Schiedsrichtern benachteiligt und verloren ihren Spielfaden. Die Wurzener zogen bis zur Pause mit drei Toren in Führung. Auch im zweiten Abschnitt gelang es den Unparteiischen nicht, die Härte aus der Partie zunehmen. „Die Schiedsrichter haben bei ihren Entscheidungen oft mit zweierlei Maß gemessen. Am Ende war die Niederlage verdient, doch haben die Schiedsrichter mit ihrer Leistung keinen geringen Anteil daran“, so der Waldheimer Trainer Michael Henoch nach dem Spiel. (DA/emm/shä/hm)

SV Leisnig 90 – Motor Gohlis Nord Leipzig 28:28 (12:14)

SV Leisnig 90: Schleußner, Bergmann-Micklich, Grützner (1), Thiel (10), Kölz (2), Lindner (8), Nestler (4), Bradler (1), Voigtländer (1), Gentzsch (1), Naundorf, Geilert, Rennert.

HSG Neudorf/Döbeln II – SC DHfK Leipzig II 30:29 (15:14)

HSG Neudorf/Döbeln II: Hack, Händler, Trumpold, Priemer, Flach, Richter (8), Claassen (12), Greim (2), Weise (2), Tix (6), Meding.

SG Lok Wurzen – VfL Waldheim 54 II 33:27 (16:13)

VfL Waldheim 54 II: R. Fritsche, L. Friedrich, Ilbig, Kirchner, F. Fritsche, Krause, Dreyer, N. Friedrich, Stelle.

