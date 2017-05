Am Ende feiern alle Dynamo und Bielefeld trennen sich 1:1 in einem wenig aufregenden Spiel. Spannend ist es zum Schluss dennoch.

Das 1:0 kann Dynamo nicht über die Zeit bringen. Dennoch fällt der Saisonabschluss mit Platz 5 in der Tabelle versöhnlich aus. © Robert Michael

Aus und vorbei. Mit einem 1:1 (0:0) verabschiedet sich Dynamo aus dieser so erfolgreichen Zweitligasaison, und für Gegner Bielefeld ist auch Schluss. Soll heißen: in die Relegation gegen Regensburg muss 1860 München. Das Spiel in Dresden lässt sich mit einem Satz zusammenfassen: Zum Glück ist jetzt Sommerpause. Dynamo, jederzeit Herr des Geschehens und deutlich feldüberlegen, beschränkte sich auf das Nötigste. Dagegen konnte Bielefeld nicht besser - oder wartete erst einmal ab. Ein Punkt war schließlich genug für den sicheren Klassenerhalt, weil sich auch auf den anderen Plätzen herzlich wenig tat. Ein Trugschluss, wie sich später fast noch herausstellen sollte.

Die erste Chance hatte ausgerechnet Marvin Stefaniak, auf den sich diesmal die Blicke der gut 30 000 Zuschauer besonders richteten. Es war zum einen sein letztes Spiel für Schwarz-Gelb, zum anderen hatte er sich in dieser Woche öffentlich über die Pfiffe bei seiner Auswechslung zuletzt gegen München beschwert. Seine Hoffnung, die Sache möge doch bitte ein gutes Ende nehmen, erfüllte sich jedoch.

Statt Pfiffen gab es Sprechchöre - und Stefaniaks Dank vorab im Stadionheft Kreisel. „Dynamo ist mein Heimatverein. Hier bin ich groß geworden, hier habe ich das meiste gelernt. Natürlich ist eine Menge Wehmut dabei, wenn man das zurücklässt. Aber es gibt im Leben , in denen es an der Zeit ist, einen neuen Weg einzuschlagen. Ein solcher Moment ist für mich jetzt gekommen“, sagt Stefaniak, der zum unerwartet abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg wechselt. Womöglich gibt es also schneller als gedacht ein Wiedersehen...

Die sieben anderen Abgänge: Akaki Gogia, Giuliano Modica, Marcos Alvarez, Jeff Kornetzky, Robin Fluß, Niklas Landgraf sowie auch Nils Teixeira. Der Außenverteidiger hatte in der Winterpause scherzhaft erklärt, Krabbenfischer in Neupfundland werden zu wollen, wenn Dynamo seinen Vertrag nicht verlängert. Dass es tatsächlich so gekommen ist, hat ihn dann selbst überrascht. „Es gehört einfach zu diesem Geschäft, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen kann, an dem sich Wege treffen. Dessen bin ich mir bewusst. Aber klar fällt mir der Abschied emotional schwer“, sagt er und spricht von Gänsehaut pur. „Das gibt es nirgendwo.“

Die neueste Idee für die nahe Zukunft: der Bootsführerschein, wie er im Abschiedsinterview mit Stadionheft erzählt. Würde zumindest gut zur Fischerei passen - und auch zum FC Hansa Rostock, der großes Interesse an einer Verpflichtung hat. Teixeira zieht es dagegen eher ins Ausland.

Der neunte Abgang ist Stefan Kutschke. Zumindest ist der Angreifer im Stadionheft als solcher aufgeführt. Doch auf seiner Homepage beeilte sich der Verein, auf ein Missverständnis hinzuweisen. So schnell lasse man den Top-Torjäger nicht ziehen, hieß es dort. Die Verhandlungen laufen mit dem 1. FC Nürnberg, der ihn noch bis Ende Juni ausgeliehen hat.

Kutschke selbst, der vor einer Woche im letzten Auswärtsspiel in Karlsruhe bei einem Zusammenprall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und am Freitag nach fünf Tagen Krankenhaus nach Dresden zurückkehrte, hätte diesem Abschiedsspiel auf dem Platz sehr gut getan.

Aus der Überlegenheit machte Dynamo schließlich zu wenig - weil in der Spitze eine Anspielstation fehlte. So sehr sich Stefaniak, Gogia und Erich Berko auch mühten, große Chancen gab es nicht. Immer wieder tauchten sie zwar gefährlich im Strafraum der Ostwestfalen auf, spielten aber zu umständlich. Bessere Halb-Chancen hatten nach Stefaniaks erstem Schuss nach fünf Minuten indes Philipp Heise (12.), Fabian Müller (29.) sowie Teixeira (32.).

Auf der Gegenseite verlebte Patrick Wiegers, der im letzten Saisonspiel überraschend den Vorzug vor Stammtorhüter Marvin Schwäbe erhielt, einen weitgehend ruhigen Nachmittag. Bielefeld fehlte es gänzlich an Durchschlagskraft. Freistöße landeten im Nichts, Angriffe im Seitenaus. Für die beste Möglichkeit sorgte noch Hendrik Starostzik, der bei einem Rückpass auf Wiegers die Position des Torwarts falsch einschätzte und fast ins eigene Tor traf. Dass diese Bielefelder Mannschaft am vergangenen Sonntag den Ligadritten Braunschweig mit 6:0 besiegte, grenzte angesichts des Auftritts in Dresden umso mehr an ein Wunder.

Unterm Strich sahen die Zuschauer einen lauen Sommerkick an einem sonnig milden Sonntag im Mai, was sich auch in der zweiten Hälfte kaum änderte. Wieder hatte Stefaniak mit seinem Schuss die erste nennenswerte Aktion - abgesehen von der Bielefelder Großchance durch Reinhold Yabo. Und wieder machte Dynamo danach das Spiel - diesmal mit Erfolg. Nach einem Stefaniak-Freistoß war Jannik Müller per Kopf zur Stelle (62.).

Weil 1860 zeitgleich in Heidenheim traf, rutschte Bielefeld auf den Relegationsrang. Und blieb dort zunächst trotz des Ausgleichs durch Julian Börner (84.) sowie auch etlicher schlecht ausgespielter Dynamo-Konter und Heises vergebener Großchance. Doch Heidenheims zwei Tore in der Schlussphase retteten Bielefeld dann schließlich doch. Und am Ende feierten alle.

